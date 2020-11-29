من عاصفة مدمرة إلى سقوط الذهب.. كل ما تريد معرفته عن عاصفة نيفار

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 02:48 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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حذرت الأرصاد الهندية يوم الخميس الماضي من إعصار سيضرب البلاد ما بين منطقة ما مالابورام في ولاية تاميل نادو، ومنطقة بودوشيري، ويسمى الإعصار "نيفار"، ولكن فوجئ سكان قرية ساحلية صغيرة في شرق جودافاري بالهند، بأن العاصفة أمطرت عليهم جزيئات من الذهب الخالص.

وقد راي السكان العديد من جزيئات الذهب على البحر، جراء العاصفة التي اجتاحت القرية أمس، والمعروفة باسم عاصفة "نيفار"، حيث جلبت لهم الثروة، وأصبح البحر يقذف لهم ذهب على الشاطئ، في مفاجأة أثارت ذهول أهالي القرية

وعلي الرغم من تحذيرات السلطات الهنديه الا أن السكان تسابقون علي ببيع جزيئات الذهب مقابل عدة مئات من الروبيات "العملة الهندية".

وترصد "الفجر" كافة التفاصيل عن القرية الهندية:

50 شخص أصبحوا أغنياء

كشف السكان المحليون أن حوالي 50 شخصا حصلوا على ذهب بقيمة 3500 روبية لكل منهم، أي حوالي 730 ألف جنيه مصري.

الذهب على الشاطئ

قفز البحر قطع من الذهب على الشاطئ بعد ارتفاع المد الذي تسبب فيه إعصار نيفار، ووصل الذهب إلى الماء نتيجة فيضان الكثير من المعابد والمنازل القديمة، وفق لما ذكرته صحيفة "Times of India" الهندية.

ومن جانبه، أكد مسؤولو إنفاذ القانون، أنه من غير المرجح أن يتمكن السكان من العثور على قطع كبيرة من المعادن الثمينة، وإثراء أنفسهم.

تحذير من إعصار "نيفار":

وفي وقت سابق حذرت الأرصاد الهندية من إعصار سيضرب البلاد ما بين منطقة ما مالابورام في ولاية تاميل نادو، ومنطقة بودوشيري، بحلول منتصف ليل الخميس الماضي، ويسمى الإعصار "نيفار".

وإقليم شرق جودافاري، هو تقسيم إداري لدولة الهند، يتبع ولاية أندرا برديش، وتبلغ مساحته 10.807 كيلو متر مربع.

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