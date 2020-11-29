شريف الشمرلى: قائمتى تضم 7 مقاتلين لإنقاذ الكرة الطائرة وهدفي إعتلاء منصات التتويج الافريقية والاقليمية

قال شريف الشمرلى المرشح على رئاسة اتحاد الكرة الطائرة فى الإنتخابات التى تجرى يوم 11 ديسمبر المقبل ، أن قائمته تضم 7 مقاتلين ، هدفهم إنقاذ اللعبة والعودة إلى منصات التتويج على مختلف الأصعدة ، مشيرا إلى أنه لعب لنادي هليوبوليس ومنتخب مصر لجميع المراحل ، فضلا عن توليه العديد من المناصب بعد إعتزاله اللعب ، منها المحاضر الدولي و عضو لجنة المدربين في الاتحاد الدولي للكرة الطائرة ، ورئيس لجنة المدربين في الاتحاد الإفريقي سابقا ، والمدير الفني للمنتخبات بالاتحاد المصري للكرة الطائرة لجميع المراحل ناشئين و شباب و رجال سابقا ، والمدير الفني لأندية هليوبوليس والشمس وطلائع الجيش ، ومقرر لجنة المدربين العليا في الاتحاد العربي للكرة الطائرة سابقا ، ورئيس اللجنة الرياضية الرئيسيه العليا لنادي هليوبوليس الرياضي .





أضاف الشمرلى أن قائمته تضم هناء حمزة على منصب نائب الرئيس ، والتى حملت شارة كابتن النادي الاهلي ومنتخب مصر لعدة سنوات ، وحصلت على كأس أحسن لاعبة في إفريقيا 4 مرات ، فضلا عن فوزها بعضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة أعوام 97 ، 2012 و 2017 ، وعضوية اللجنة النسائية للكرة الطائرة بالاتحاد العربي ، ومذيعة ومدير عام الإعداد و التنفيذ بقناة النيل للرياضة .





أما فى منصب أمين الصندوق المرشحة له هويدا مندي ، والتى تقلدت عضوية اللجنة القومية العليا للرياضة النسائية ولجنة المرأة باللجنة الأوليمبية المصرية ، وعضوية لجنة النظام الرياضي المشرفة علي تنظيم بطولات العالم ، ولجنة التطوير بالاتحاد الدولي سابقا ، وعضوة لجنة الإشراف و تقييم أداء مراكز التطوير بالعالم ، ومديرة التطوير القارة الإفريقية بالاتحاد الدولي ، وعضوة مجلس إدارة الاتحاد المصري السابق .

، والمديرة التنفيذية للاتحاد الإفريقي ، وسكرتيرة عام الاتحاد العربي للمعاقين للكرة الطائرة .





وأشار الشمرلى أن قائمته تضم فى العضوية أربعة مرشحين ، وترك مقعدان خاليان ليمنح الفرصة لأعضاء الجمعية العمومية لاختيارهما ، حيث يتم إختيار ستة أعضاء فى العضوية من المرشحين البالغ عددهم 12 مرشحا ، وأعضاء قائمته الأربعة ، هم

أحمد عبد الجليل محمود الشموتي ، لاعب منتخبنا الوطنى ، واللاعب الأوليمبي ونجم النادي الاهلي وهليوبوليس سابقا ، ولاعب شواطئ محترف سابقا ، والذى يتمتع بخبرة تتخطى 37 عاما في وظائف ( المحاسبة ، والبرمجة و تحليل و تصميم قواعد البيانات ، والبحوث و الدراسات ، والتخطيط الاستراتيجي و تحليل الأداء ، والجودة و التميز المؤسسي ) ، أما العضو الثانى فهو أيمن عبد الرحيم مدير عام مساعد العلاقات بأحد شركات البترول ، وعضو اللجنة النقابية بالشركة ، ولاعب سابق لأندية هليوليدو و الطيران والشرقية للدخان والشمس ، ولاعب اوليمبي عام 1990 ، ورئيس جهاز الكرة الطائرة بناديى الطيران و مدينة نصر ، وعضو مجلس إدارة نادي الطيران سابقا ، وعضو لجنة فض المنازعات بالاتحاد المصري للكرة الطائرة عام 2018 ، والعضو الثالث هو شوكت صابر ثابت فرغلي

الذى يعمل وكيلا وزارة بالتعليم العالى ، وأمين مساعد جامعة أسيوط ، والمشرف علي القطاع المالي بالجامعة ، أما خبرته كلاعب ، فكان لاعبا بفريق درنكة للكرة الطائرة بالدوري الممتاز أ سابقا ، ونائب رئيس منطقة أسيوط للكرة الطائرة ، ومدرب منتخبات جامعة أسيوط و مدرب سابق بالمملكة العربية السعودية ، وحكم درجة أولي ، أما العضو الرابع فهو حاتم محمد شعلان الحاصل على ليسانس حقوق جامعة عين شمس ، ورئيس قطاع الموارد البشرية و شئون القانونية بشركة متعددة الجنسيات ، ولاعب لأندية السكة الحديد ، وهليوبوليس ، والزهور ، وحصل علي بطولات القاهرة والجمهورية لفرق الناشئين ،كما حصل علي الدراسات المتقدمة للمدربين الأساسية ، من الاتحاد المصري ، وحصل علي الدراسات الأساسية المتقدمة من اللجنة الأولمبية المصرية ، وعلي دراسات التدريب المستوي الأول بالاتحاد الدولي .





أضاف الشمرلى أن برنامجه الانتخابى يتركز فى عدة نقاط ، منها إعداد جيل متميز و محترف من اللاعبين و اللاعبات و جميع عناصر اللعبة بنوعيها وزيادة الإهتمام بالصعيد و الدلتا ، وتطوير الهيكل التنظيمي الحالي للاتحاد د، مع تعظيم دور العمل التطوعي ومراجعة و تطوير اللوائح و البنود المالية للأندية ، وتطوير المسابقات المحلية لخلق مستوي تنافسي ينعكس علي المنتخبات الوطنية ، وتنمية الموارد و زيادة العمل علي تسويق الاتحاد بشكل مميز ، مع توفير الرعاية المناسبة لجميع عناصر اللعبة خلال وجودهم بالملاعب ، و بعد إنتهاء خدماتهم ، وتطوير آليات الدفاع عن حقوقهم ، والإهتمام بالشراكات المحلية و الدولية في الإستثمار الجيد لإعداد واحتكاك المنتجات الوطنية ، وتطوير أداء المدربين والحكام ، والإداريين و باقي عناصر المنظومة ، والاشتراك في أفضل مراكز المعلومات الرياضية العالمية ،وأتاحتها لكل المنتسبين للعبة ، فضلا عن تحفيز المنظومة الإعلامية في إعادة الكرة الطائرة إلي المشهد الإعلامي ، والبدء فى إقامة مشاريع قومية ، بعمل شراكات إستراتيجية مع الجهات المعنية ، يسمح بزيادة قاعدة الممارسة والمنافسة فى العبة .





ولم يحدد المرشحين الآخرين على الرئاسة ملامح قائمتهما حتى الآن ، يذكر أن المرشحين على المناصب المختلفة 22 مرشحا ، فعلى منصب الرئيس يتنافس ثلاثة مرشحين ، وهم شريف الشمرلى ، وفؤاد عبد السلام ، وعبده الوسيمى ، وفى منصب النائب ثلاثة مرشحين ، هم هناء حمزة ، وسيف أبو النجا ، وعمر مخلف ، وعلى أمين الصندوق تتنافس ثلاث مرشحات هن ، هويدا مندى ، وأميرة عبد السلام ، وهايدى عثمان .





وفى منصب العضوية يتنافس 13 مرشحا لاختيار ستة أعضاء ، وهم المهندس محمود الفقى ، وأحمد الشموتى ، وشوكت صابر ، ورضا الغزالى ، وحاتم شعلان ، محمد فرح ، وعادل مغاورى ، وحسين السرجانى ، وأيمن عبد الرحيم ،وأحمد الشناوى ، ومنير عطية ، وخالد



