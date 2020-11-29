"اللى احنا فيه" لــ هشام عباس بتوقيع طعيمة وتامر وتوما خلال أيام

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 02:46 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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يستعد النجم هشام عباس لطرح أجدد أغانيه التى تحمل اسم "اللى احنا فيه" وهى من كلمات أمير طعيمة وألحان تامر على وتوزيع موسيقى توما ومن إنتاج شركة "مزيكا".
-Lyrics Video- ومن المقرر طرحها خلال أيام.

قرر الفنان هشام عباس، ألا يبتعد عن جمهوره ومحبيه فترات طويلة، وأشار بأنه سيعود من وقت لآخر بعمل جديد، وذلك بعد عودته إلى الساحة الغنائية بعد فترة غياب ونجاح ألبومه الأخير "عامل ضجة".

يذكر ان شركة "مزيكا " كانت قد طرحت أغنية "هى دى" للنجم هشام عباس فى فبراير الماضى، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الحب، وهى من كلمات الشاعر أمير طعيمة وألحان محمد يحيى وتوزيع موسيقى كريم عبد الوهاب.

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