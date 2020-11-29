وكيل تموين الإسكندرية يجري جولات تفقدية لمتابعة العمل بالمطاحن

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 02:46 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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أجرى اليوم المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، جولات تفقدية على الأنشطة التموينية بالمحافظة بمرافقة سليمان الطيب مدير إدارة الرقابة بالمديرية، والمهندس محمود القلش معاون مدير المديرية للاعلام والأتصال السياسي.

حيث استهل جولاته بزيارة إلى مطحن الإسكندرية باعتباره المنتج للنصيب الأكبر من حصة المحافظة للدقيق البلدي، وكان فى استقباله الدكتور عادل عصفور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وتم المرور على الوحدات الإنتاجية للمطحن.

و تم خلال الجولة تفقد جميع مراحل الطحن حتى الوصول إلى المنتج النهائى للدقيق البلدى المدعم والمنتجات الثانوية وقد تفقد وزن شكاير الدقيق والتأكد من الأوزان وكذلك زيارة معمل التحليل بالمطحن وكذلك غرفة الكنترول وتوالت الجولات إلى مدينة بشائر الخير وتم زيارة المجمع الاستهلاكي والتأكد من أرصدة السلع التموينية وتوافر السلع الغذائية والاعلان عن الاسعار وكذلك تواريخ الصلاحية.

ثم توجهت الجولة بعد ذلك إلى المخبز الألى بالمدينة وتم التفتيش على الاحترازات الطبية والإجراءات الصحية ومتابعة عملية الإنتاج ووزن الرغيف. مطابقته للمواصفات الفنية التى حددتها الوزارة وكذلك التحدث إلى المواطنين واستطلاع آرائهم فى جودة الخبز.

و أختتم الجولات بزيارة إلى مخزن السلع الاستيراتجية والاطمئنان على توافر السلع التموينية وحسن التخزين والتأكد من وسائل الأمن الصناعي.

و خلال الجولات اكد على الاهتمام بتقديم خدمات تموينية على أعلى مستوى وبجودة عالية لإرضاء المواطن السكندرى والمنافسة بقوة فى الأسواق للتحكم فى الاسعار وضبطها والعمل على خفض الأسعار من خلال منتجات وطنية بجودة عالية وبأسعار تنافسية.
وكيل تموين الإسكندرية يجري جولات تفقدية لمتابعة العمل بالمطاحن
وكيل تموين الإسكندرية يجري جولات تفقدية لمتابعة العمل بالمطاحن
وكيل تموين الإسكندرية يجري جولات تفقدية لمتابعة العمل بالمطاحن
وكيل تموين الإسكندرية يجري جولات تفقدية لمتابعة العمل بالمطاحن
وكيل تموين الإسكندرية يجري جولات تفقدية لمتابعة العمل بالمطاحن
وكيل تموين الإسكندرية يجري جولات تفقدية لمتابعة العمل بالمطاحن

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