قتل مزارع بطلق ناري بطريق "القاهرة/ إسكندرية" الصحراوي

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 02:45 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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قُتل مزارع بطلق ناري داخل مزرعة بطريق "القاهرة إسكندرية" الصحراوي، بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.


وورد إخطارا للواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر بورود بلاغًا لمأمور قسم شرطة الشيخ زايد من إدارة شرطة النجدة، بقيام مجهولين بإطلاق عيار ناري صوب مزارع، بمرزرعة بطريق "القاهرة إسكندرية الصحراوي".

وشكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة وسرعة ضبط مرتكبيها، وتوصلت تحريات العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث فرقة الشيخ زايد، إلى أن خلافات ثأرية بين عائلة القتيل وعائلة أخرى وراء ارتكاب الجريمة، وأخطر مدير أمن الجيزة وتولت النيابة التحقيق.

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