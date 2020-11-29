ننشر الآن خطوات حجز موعد كشف قومسيون طبي تكافل وكرامة | حجز موعد كشف تكافل وكرامة 2020 (لينك وزارة الصحة)

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 02:42 م
تكافل وكرامة 2020
تكافل وكرامة 2020
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ننشر الآن خطوات حجز موعد كشف قومسيون طبي تكافل وكرامة | حجز موعد كشف تكافل وكرامة 2020 (لينك وزارة الصحة)

حجز موعد كشف تكافل وكرامة في ظل الظروف الإقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد وأصبحت عبء على محدودي الدخل، قررت الحكومة المصرية صرف معاش من قبل وزارة التضامن الإجتماعية تحت مسمى “تكافل وكرامة” وذلك لتوفير حياة كريمة للمواطن، ولكن اشترطت وزارة التضامن أن يقوم الشخص المتقدم للحصول على المعاش بالذهاب لإحدى المستشفيات الحكومية لإجراء فحص طبي لتأكد من استحقاقة للدعم.

حجز موعد كشف قومسيون طبي تكافل وكرامة
يبحث الكثير من المواطنين المتقدمين للحصول على معاش تكافل وكرامة عن خطوات حجز موعد كشف طبي بالقومسيون في احدى المستشفيات الحكومية، ومن خلال هذا المقال نوضح لكم كافة الإجراءات المتبعة.

خطوات حجز موعد كشف تكافل وكرامة
- الدخول على صفحة حجز كشف تكافل وكرامة عبر صفحة وزارة الصحة (اضغط هنا).
- يقوم الشخص بكتابة اسم المستفيد ثم الرقم القومي لة المكون من 14 رقم بشكل صحيح.
- توضيح نوع الاعاقة للشخص المتقدم.

ننشر الآن خطوات حجز موعد كشف قومسيون طبي تكافل وكرامة | حجز موعد كشف تكافل وكرامة 2020 (لينك وزارة الصحة)

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