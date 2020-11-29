ريهام عبد الغفور ل"الفجر الفني": كنت سعيدة لتصدر "ربع قيراط" التريند

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أعربت الفنانة ريهام عبد الغفور عن سعادتها بردود الأفعال حول مسلسل إلا أنا حكاية "ربع قيراط" ، وكشفت عن المشاهد الصعبة في المسلسل، وعن رسالتها للسيدات .





وفي تصريح خاص ل"الفجر الفني" قالت ريهام :" الدور ده 90 % من مشاهده صعبة، سعيدة أن الستات أعجبوا بالمسلسل وأنهم صدقوه ويارب أعمل حاجات حلوة وتعجبكوا " .





وإستكملت ريهام حديثها قائلة :"ردود الأفعال كنت سعيدة بها كثيراً، وسعدت أكثر عندما كنت تريند ، وعندما وجدت المحلات تقوم بعمل عروض لأي ست زوجها يسمى "أحمد"".



تناقش ريهام في الحكاية معاناة المرأة المطلقة في المجتمع المصرى، ومواجهتها للعديد من الأزمات في البيت والعمل والمجتمع ككل.





يشارك في بطولة حكاية "ربع قيراط "عدد كبير من النجوم إلى جانب ريهام عبد الغفور، منهم مصطفى درويش وإنعام سالوسة، وإبراهيم السمان، والحكاية من تأليف أمين جمال.







"ربع قيراط"، هي الحكاية السابعة من مسلسل "إلا أنا"، الذي عُرض منه 6 حكايات حتى الآن، هي "بنات موسى"، و"سنين وعدت" و"أمل حياتي" و"أمر شخصي" و"ضي القمر" و"لازم أعيش".



