"ضل راجل".. مسلسل النجم ياسر جلال فى رمضان بتوقيع المخرج أحمد صالح

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 02:35 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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استقر النجم ياسر جلال، على "ضل راجل"، اسما لمسلسله الجديد، المقرر عرضه في المارثون الرمضاني المقبل، وهو من فئة مسلسلات التيمة الشعبية، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح.

ويعد مسلسل "ضل راجل" التعاون الأول بين جلال وصالح في الدراما التليفزيونية، ويعقد حاليًا ياسر جلال جلسات عمل مكثفة مع حسام شوقي مدير عام سينرجى، والمخرج أحمد صالح والمؤلف أحمد عبد الفتاح، للووقف على التفاصيل المبدئية للمسلسل قبل انطلاق تصويره، حيث حدد منتصف شهر ديسمبر المقبل كحد أقصى للتصوير.

يذكر أن قدم ياسر جلال، خلا العام الماضي مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا علي قناة الحياة ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم هم مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة وموسيقي تصويرية شادي مؤنس.

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ياسر جلال ضل راجل المخرج احمد صالح الفنان ياسر جلال

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