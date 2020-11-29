مقاتلات روسية تنفذ غارات جوية جنوبي إدلب بسوريا

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 02:34 م
غارات جوية
غارات جوية
وكالات
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نفذت مقاتلات روسية، غارتين جويتين استهدفتا قرية مشون في جبل الزاوية جنوبي إدلب، بالتزامن مع تحليق لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء منطقة جبل الزاوية وريف إدلب الغربي، وفقًا للمرصد السوري.

 

وكان المرصد السوري، رصد قصفا صاروخيا نفذته قوات الحكومة السورية، مستهدفة مناطق في جبل الزاوية جنوبي إدلب، وفي سهل الغاب شمالي حماة.

 

وبحسب المرصد السوري، دخل رتل عسكري تركي جديد مؤلفا من نحو 25 آلية محملة بمعدات عسكرية ولوجستية، عبر معبر كفر لوسين الحدودي شمالي إدلب، متوجها نحو النقاط التركية في منطقة خفض التصعيد.

 

ونقلت قناة سكاي نيوز عربية، عن مصادر، الأسبوع الماضي، دخول تعزيزات عسكرية جديدة للجيش التركي إلى منطقة جبل الزاوية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

 

وقد أنشأت أنقرة، نقطة جديدة لها في قرية بليون ضمن منطقة جبل الزاوية. وأضاف أن النقطة الجديدة هي الثانية للقوات التركية في القرية ذاتها.

 

وبذلك، ارتفع إجمالي عدد نقاط المراقبة التركية في مناطق خفض التصعيد في سوريا إلى 71 نقطة.

 

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مقاتلات روسية غارات جوية سوريا

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