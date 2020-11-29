جمعية اللاعبين المحترفين تدعم شيكابالا ضد العنصرية

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 02:29 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أعلنت جمعية اللاعبين المحترفين برئاسة مجدي عبد الغني رفضها التام كل أشكال التنمر والعنصرية التى طالت نجم نادي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا عقب لقاء القمة الأخير.

وتتمنى الجمعية من جماهير الكرة المصرية الالتزام و التحلي بالروح الرياضية ونبذ التعصب للحفاظ على قيم ومبادىء وطننا الحبيب.

وكان عددًا من جماهير النادي الأهلي قد قام بشن هجومًا شديدًا على قائد الزمالك عقب تتويج النادي الأحمر بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه.



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