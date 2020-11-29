أستاذ مناعة: نتائج لقاحات كورونا التي تم تطويرها مبشرة (فيديو)

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس، إن حالات الإصابة بفيروس كورونا التي يتم تسجيلها في مصر مازالت بسيطة، معربًا عن أمله في ألا تزيد الحالات أكثر من ذلك خاصة مع دخول فصل الشتاء، مشددًا على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا حتى لا تزيد أعداد الإصابات.





وأضاف "عقبة"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الأحد، أن هناك مجموعة من مراكز الابحاث تعمل على تطوير لقاحات لكورونا وعدد كبير منها وصل للمراحل النهائية، مشددًا على أن نتائج اللقاحات التي تم تطويرها مبشرة، والجميع يعاني من جائحة كورونا، وهناك أكثر من 60 مليون إصابة بكورونا خلال عام، ومليون ونصف حالة وفاة، وهذا يؤكد أننا نواجه خطرا كبيرا.





وشدد رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس، على ضرورة التزام المنشآت والمواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس ومنع زيادة الأعداد.





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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 100 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 102490 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 351 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 115183 حالات من ضمنهم 102490 حالة تم شفاؤها، و6621 حالة وفاة.



