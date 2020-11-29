محافظ كفر الشيخ: بحث آلية التحول الرقمي بالإدارات العامة والفرعية للشباب والرياضة

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 02:19 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم بحث آلية التحول الرقمي والربط الإلكتروني بجميع الإدارات العامة والفرعية لمديرية لشباب والرياضة، بإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، مؤكدا على الأهمية التي توليها الدولة خلال المرحلة الحالية لمشروعات التحول الرقمي في كافة المجالات، فهي تواكب التطور العالمي وتسهل وتسريع عملية تقديم الخدمات للمواطنين.

وقد عُقد اجتماع بإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ،بحضور مسؤولي الربط الإلكتروني والتحول الرقمي بالإدارات العامة والانشطة بالمديرية والإدارات الشباب الفرعية، لمناقشة الحلول الكاملة،واستكمال قواعد البيانات والهيئات الرياضية،،موجهًا بتقديم كافة المعلومات الخاصة بكيفية استيفاء قاعدة بيانات العضوية على موقع الوزارة، التأكيد على قيام جميع الإدارات العامة ومراكز الشباب بتسجيل استمارة الأنشطة الإلكترونية والانجازات في المواعيد المحددة لها على المواقع كل شهر، مراعاة الاهتمام بتوثيق الأنشطة التي يتم تنفيذها على صفحة التحول الرقمي بوزارة الشباب والرياضة وصفحة المركز الإعلامي وصفحات الإدارات العامة والف عية ومواقع الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك"

كما شدد وكيل وزارة الشباب والرياضة على تذليل كافة العقبات التي قد تحول دون مواصلة دعم قواعد البيانات الخاصة بالهيئات الرياضية والشبابية، وتحديد رقم سري واسم مستخدم لكل مركز شباب لاستيفاء تسجيل البيانات على موقع الوزارة، مشيرا إلى أنه ليس هناك بديل عن اللحاق بركب التحول الرقمي حيث أنه لغة العصر وضرورة حتمية مع انتقال الدولة إلى مرحلة الرقمنة والتحول الرقمي.

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