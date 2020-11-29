تعرف على المساعدات الاجتماعية والإنسانية للأسر الاولى بالرعاية لأبناء الجمالية بالدقهلية

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 02:17 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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شارك المهندس محسن طه رئيس مركز ومدينة الجمالية بالحضور احتفالية تقديم المساعدات الاجتماعية والإنسانية للأسر الأولى بالرعاية من أبناء مركز ومدينة الجمالية والتي تقدمها أحد الجمعيات الأهلية العاملة على ارض الدقهلية بالإنابة عن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

وأوضح رئيس مركز ومدينة الجمالية، ان جمعية رسالة قدمت عددا من المساعدات الاجتماعية والانسانية للاسر الاولى بالرعاية بنطاق المركز، شملت تركيب اسقف خشبيه لعدد ٦ منازل قائمة ️وتقديم مساعدات عينية لعدد 31 حاله.

كما ️تم تجهيز 11 عروسة من ابناء المركز،وخلال الاحتفالية وبالانابة عن محافظ الدقهلية كرم رئيس مركز الجمالية فريق العمل من اعضاء جمعية رسالة القائمين على تقديم الدعم والرعاية للاسر الاولى بالرعاية.

ووجه محافظ الدقهلية الشكر والتقدير للمجتمع المدني علي جهودهم الملموسة وتعاونهم المثمر مع المحافظة في تقديم المساعدات للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بنطاق المحافظة، مشيرا بأن هناك تعاون متميز مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال لدعم جهودهم مع الدولة لتوفير الخدمات للمواطنين ورعاية ودعم الاسر الاولى بالرعاية.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالاسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وتوفير الدعم اللازم لهم من خلال مشاركات منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الاهليةبالمحافظات
تعرف على المساعدات الاجتماعية والإنسانية للأسر الاولى بالرعاية لأبناء الجمالية بالدقهلية
تعرف على المساعدات الاجتماعية والإنسانية للأسر الاولى بالرعاية لأبناء الجمالية بالدقهلية
تعرف على المساعدات الاجتماعية والإنسانية للأسر الاولى بالرعاية لأبناء الجمالية بالدقهلية
تعرف على المساعدات الاجتماعية والإنسانية للأسر الاولى بالرعاية لأبناء الجمالية بالدقهلية

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