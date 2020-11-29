تشكيلة برشلونة الرسمية لمواجهة أوساسونا في الدوري الإسباني

كشف الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة، عن التشكيلة الرسمية التي ستواجه منافسه أوساسونا بعد قليل، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الإسباني.





وقد خسر برشلونة في المباراة الماضية أمام أتليتكو مدريد، بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.





ويأتي التشكيل الأساسي كالتالي :-





حراسة المرمى: تيرشتيجن.





خط الدفاع: ديست - لانجليت - جوردي ألبا - مينجويزا.





خط الوسط: فرينكي دي يونج - فيليب كوتينيو - بيدري.





خط الهجوم: ليونيل ميسي - جريزمان - مارتن برايثوايت.



