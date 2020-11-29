تفاصيل حملة إزالة تعديات على أرضي زراعية في الدقهلية

Advertisements

كشف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن أنه تم ازالة حاله تعد بالمخالفة علي قطعة ارض زراعية بمساحة 2 قيراط بنطاق الوحدة المحلية لقرية الجماملة بمركز السنبلاوين، طريق السنبلاوين الزقازيق بحوض الجبالي حيث تم ازالة جمالون من الحديد والصاج كان قد اقيم بالمخالفة بالمساحة المذكورة.



جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير المقدم من متولى عبد العال رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، الذى اضاف ان الازالة المشار اليها تمت بالتنسيق مع مركز الشرطة وقطاع الزراعة بالسنبلاوين.



ووجه محافظ الدقلهية الى رؤساء الوحدات المحلية بإحالة مخالفات التعديات على الاراضى الزراعية للنيابة العسكرية لاعمال شئونها، وعدم الاكتفاء بتحرير محاضر للمخالفين.



وقال مختار انه تتم اعمال الازالة الفورية لأية محاولات مستجدة للشروع فى التعدى على اراضى الدولة والاراضى الزراعية او محاولات البناء بالمخالفة، وذلك بالتنسيق مع مراكز واقسام الشرطة ومديرية الزراعة، والادارات والجمعيات الزراعية التابعة للتصدى الفورى لأية محاولات مستجدة للبناء المخالف على الاراضى الزراعية لازالتها فورا.



وفي ذات السياق شدد محافظ الدقهلية على اهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الاجهزة المعنية للتصدى بكل حزم لأية حالات شروع للتعدى على الاراضى الزراعية واملاك الدولة خاصة ايام الاجازات.



أتى ذلك فى اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بملف مخالفات البناء والتصدى بكل حسم لأية محاولات مستجدة للبناء على الاراضى الزراعية واملاك الدولة والازالة الفورية او البناء المخالف بالمحافظات تطبيقا للقانون وتنفيذا لتكليفات الدكتورمصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى هذا الشأن،وبالمتابعة المستمرة للواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية.