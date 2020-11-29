الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار خلال الفترة المقبلة

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كشفت هيئة الأرصاد الجوية اليوم الاحد عن أماكن سقوط الأمطار بمحافظات، وذلك اعتبارا من غدًا الإثنين الموافق 30 نوفمبر وحتي يوم الأربعاء الموافق 2 ديسمبر.



وأوضحت الهيئة في البيان، أن البلاد تشهد حالة من الاستقرار في درجات حرارة خلال الفترة المقبلة.



وترصد "الفجر" في السطور التالية خريطة سقوط الأمطار خلال الفترة المقبلة:



غدًا الإثنين:



السواحل الشمالية: أمطار خفيفة الي متوسطة علي بعض المناطق (مطروح-السلوم)



يوم الثلاثاء المقبل:

السواحل الشمالية: أمطار متوسطة علي بعض المناطق من (الاسكندرية-مطروح-السلوم).



-أمطار خفيفة علي بعض المناطق من (بورسعيد-العريش-رفح).



الوجه البحري: أمطار خفيفة علي بعض المناطق من (كفر الشيخ-البحيرة)



يوم الأربعاء المقبل:



السواحل الشمالية: أمطار متوسطة علي بعض المناطق من (مطروح-السلوم).



أمطار خفيفة على بعض المناطق من الإسكندرية



أمطار خفيفة إلي متوسطة على بعض المناطق من (بورسعيد-رفح-العريش)



الوجه البحري: أمطار خفيفة علي بعض المناطق من (كفر الشيخ-البحيرة)



وأكدت الهيئة أنه يتم أتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، مشيرا الي تحديث التنبؤات الجوية يوميا.