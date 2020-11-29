تباين أداء أسواق المال الإماراتية في ختام التعاملات

أنهت أسواق المال الإماراتية تعاملات جلسة اليوم الأحد، علي تباين بأداء المؤشرات حيث تراجع مؤشر سوق دبي ولكنه تماسك فوق مستوى 2400 نقطة مع تعرض الأسهم الكبرى لضغوط بيعية طفيفة فيما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي مع اقبال المستثمرين على اقتناص الفرص بالأسهم القيادية.





وبنهاية التعاملات، ارتفع سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 0.28 %، إلى مستوى 4985.87 نقطة. وجرت التعاملات بسوق العاصمة بحجم بلغ نحو 80.3 مليون سهم، بقيمة 370.4 مليون درهم عند الإقفال.





وارتفع سهم أبوظبي التجاري بنحو 0.16 %، وأبوظبي الإسلامي 0.21 %. وصعد أدنوك للتوزيع 0.28 %، والعالمية القابضة 0.7 %.





فيما تراجع سوق دبي المالي بنحو 0.82 %، إلى مستوى 2399.98 نقطة، خاسرا 20.02 نقطة، عبر تداول 203.05 مليون درهم، بقيمة 259.34 مليون درهم.



