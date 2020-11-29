الموعد والعقوبة.. معلومات هامة عن فترة الصمت الانتخابي بـ"إعادة المرحلة الثانية"

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أياما قليلة وتنطلق فترة الصمت الانتخابى لمرشحى الإعادة بمحافظات المرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب، تلك الفترة التي يجب ابتعاد كافة المرشحين عن أي وسيلة دعائية لهم، وفقا لقرارات الهيئة العليا للانتخابات.



مواعيد فترة الصمت الانتخابى

ينطلق فى الثانية عشر ظهر يوم الأربعاء المقبل الصمت الانتخابى لجولة إعادة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، فحددت الهيئة الوطنية للانتخابات فترة الدعاية الانتخابية لمرشحين جولة الإعادة بالمرحلة الثانية للانتخابات من 16 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر، حيث مارس خلالها المرشحين كافة أشكال الدعاية الممثلة فى تعليق الافتات والملصقات، والدعاية على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من صور الدعاية الانتخابية.



عقوبات خرق الصمت الانتخابى

وضع قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، عقوبه حاسمة لكل من يتهاون مع تطبيق المدة المحددة للدعاية وبدء الصمت الانتخابي.



وعاقب القانون بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه كل من خالف المواعيد المحددة في نص المادة (24)، وحظر قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر الدعاية الانتخابية في غير المواعيد المحددة بأيه وسيلة من الوسائل.



وتجرى جولة الإعادة بالمرحلة الثانية فى 13 محافظة هى القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء، ويحق التصويت لـ31 مليون و438 ألفا و127 ناخبا.



ويتنافس فى الجولة 200 مرشح على 100 مقعد فى 13 محافظة، بينما تتم الإعادة بالكامل فى 9 محافظات لم يتم حسم أى مقعد فيها من الجولة الأولى، وهى: الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، ومقعد ودائرة واحدة بالقليوبية هى قليوب والقناطر.



ويتنافس فى الإعادة 220 مرشحا على 110 مقاعد، بواقع 4 مرشحين على مقعدين بالجيزة، و26 على 13 مقعدا بالإسكندرية، و14 على 7 مقاعد بالفيوم، و16 على 8 مقاعد فى بنى سويف، و30 على 15 مقعدا بالمنيا، و24 على 12 مقعدا بأسيوط، و4 على مقعدين بالوادى الجديد، و28 على 14 مقعدا بسوهاج، و18 على 9 مقاعد فى قنا، و6 على 3 مقاعد بالأقصر، و10 على 5 مقاعد بأسوان، و36 على 18 مقعدا بالبحيرة، و4 على مقعدين بمرسى مطروح.









