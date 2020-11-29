محافظ الشرقية يستقبل وزيرة التضامن الاجتماعي بالديوان العام

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 02:08 م
بوابة الفجر
سمر السيد
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استقبل الأستاذ الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي بمكتبه بالديوان العام وذلك في إطار زيارتها لمحافظة الشرقية لإفتتاح وتفقد عددٍ من المشروعات التابعة للوزارة.

حضر اللقاء المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ والأستاذ سعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والأستاذ محمد كمال الحجاجي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي.

أشاد محاظ الشرقية بدور وزارة التضامن الإجتماعي في تنفيذ المبادرات الإنسانية وتقديم المنح والمساعدات العاجلة للأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل من أبناء المحافظة ليحيوا حياه كريمة مؤكدا على استمرار التعاون والتنسيق بين المحافظة والمديرية لتقديم افضل الخدمات للفئات المستحقة وتوفير كافة اوجه الرعاية اللازمة لهما

ومن جانبها أكدت وزيرة التضامن الإجتماعي أن الوزارة لا تدخر جهدًا في التعاون والتنسيق مع محافظات الجمهورية ومتابعة تنفيذ المبادرات الرئاسية وتقديم كافة أوجه الدعم للأندية الإجتماعية والثقافية ومكاتب التأهيل الإجتماعي لتقديم أفضل الخدمات لذوي الهمم بخلاف ما تقدمه من مساعدات ومعاشات ضمان وتكافل وكرامة لمساعدة الأسر الأكثر إحتياجا.

أهدى محافظ الشرقية درع المحافظة لوزيرة التضامن الإجتماعي تقديرًا لجهودها المخلصة والوقوف بجانب المحافظة في التصدي لجائحة كورونا للعبور من تلك الأزمة بسلام.
محافظ الشرقية يستقبل وزيرة التضامن الاجتماعي بالديوان العام
محافظ الشرقية يستقبل وزيرة التضامن الاجتماعي بالديوان العام
محافظ الشرقية يستقبل وزيرة التضامن الاجتماعي بالديوان العام
محافظ الشرقية يستقبل وزيرة التضامن الاجتماعي بالديوان العام
محافظ الشرقية يستقبل وزيرة التضامن الاجتماعي بالديوان العام
محافظ الشرقية يستقبل وزيرة التضامن الاجتماعي بالديوان العام

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