الطالع الفلكي الأحد 29/11/2020..إتّفاقَات مُرْضِيَة!





*القمر فى الرّبع الثّانى ، القمر فى الثّور، ويدخل الجَوْزَاء فى السّادسة و16 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الحَمَلْ ، ودَخَلَ الثّور فى السّادسة و31 دقيقة صباح اليوم بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج القوس من 21 نوفمبر - 21 ديسمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العقرب من 16 نوفمبر - 15 ديسمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الزَّبَانَا من 24 نوفمبر - 4 ديسمبر.





اليوم 20 هاتُور قبطى ، 29 تِشْرين ثَانِ رُومى ، 14 رَبيعٍ الثّانى ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: - أنا عايز كل واحد منكم يروح لأميرة ويؤلّها إنها حُرّة فإختيار الشخص اللى يعجبها-(أنا مُوافئ) (وأنا كمان مُوافئ).(من فيلم عريس بنت الوزير-1970)





*القمر فى الثّور "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(عطارد فى العقرب يُسدّس المُشترى فى الجدى -غربيّاً-تُروبيكال سِيسْتِمْ)

عطارد فى العقرب يقوم باتصال تسديس (60 درجة) بينه وبين المُشترى فى الجدى وهو إتصال ميمون العاقبة رغم أنه أقل تاثيراً من إتصال التثليث (120 درجة) ، كان هذا التسديس فى أدق درجاته بمشيئة الله تعالى فى الرّابعة و51 دقيقة فجر اليوم بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





عطارد يرمز للأسفار القصيرة ، والمُشترى يرمزللأسفار البعيدة ، مع هذا التسديس فالأسفار واردة ولوكانت سفرة قصيرة للضواحى أو رحلة طويلة لأراضٍ بعيدة ، عطارد تلميذ والمُشترى مُعلّم ، مع هذا التسديس فالتركيز شديد من التلميذ ووضوح شديد من المُعلّم وارد للغاية وعلى كليْهما الإستفادة من هذا الإتصال إن كانت هناك إمتحانات دراسيّة فصليّة على الأبواب لتكون إجابة التلميذ بأقل توتر مُمكن وأوضح تركيز مُمكن ، بمشيئة الله تَعَالى.





المُشترى يرمز لكريمة المُجتمع وأصحاب المراكز الراقية وعطارد يرمز للفصاحة باختيار المُفرادات المُناسبة للفوز بمكاسب مطلوبة أو مُستحقّة من مديرك فى العمل أو حماك فى المنزل لكن بأسلوب راقى يُناسب المقام والمقال، هذا التسديس مُفيد بمشيئة الله تَعَالى لإصلاح علاقة مُشتعلة بين زوج وزوجته على نطاق المنزل ، أو بين موظّف ومديره على نطاق العمل ، باستعمال الكلمة الصح فى المكان والتوقيت الصحّ ، إبرام إتفاق تجارى مُربح للطرفين ليخرج كلاهُما سعيد بصفقته دون أن يشعر أحدهما أنه كسب قرشاً على حساب الطرف الآخَر ، بمشيئة الله تَعَالى.





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: بريستيجك لن يهتزّ إن قمت بالتواضع لفقير ومنحته بعض الدراهم ولو بطريقة مُقنّعَة بعمل بسيط تكلفه به مع إبتسامة تخفض من شعوره بالضعف.





برج الثور: نصيحة بعدم تفويت أى فرصة لمقابلة رسميّة لتعارف بغرض الزواج للعزّاب ، أو تلاشى لسحابة صيف عابرة بين زوجين ، بمشيئة الله تَعَالى.





برج الجوزاء: إفحص التفاصيل الصغيرة بعناية حتى لاتسمع العبارة الشهيرة القانون لايحمى المغفلين، أو تَخَلّ فوراً عن المُستند الملعون ولاعيب فى ذلك.





برج السّرطان: نضجت وترغب بالمطالبة برفع درجتك الوظيفيّة أو مكاسبك؟ حاول أن يكون تطوّرك تدريجيّاً لتتأكد من متانة مركزك وقابليّة طلباتك للتحقق.





برج الأسد: لاتسمح للآخرين برفع الكلفة بحجّة التواضع أو التباسط، مع الصنف الخطأ ستدفع الثمن من مزاح ثقيل يزعجك، من كَثُرَ مُزاحه قلّت هيبَتُه.





برج العذراء: اليوم مُناسب للنزول لمستوى أطفالك أو زوجتك الفكرى ومخاطبة أحلامهم بعيداً عن عالمك الخشن،لا تبخل بمناقشة مع إبتسامة ، وسَخَاء مالى.





برج الميزان: تقريب وجهات النظر وتصفية الخلافات الشائكة ، سواءً كان الخلاف يخصك أويخص آخرين فقد تكون أنت مفتاح الحل بمشيئة الله تَعَالى.





برج العقرب: رُبّما تحدثت اليوم مع زوجة المستقبل فانتَقِ ألفاظك بعناية، إن كنت مُتزوّجاً فجهّز نفسك بالهدايا إستعداداً لشهر عسل بمشيئة الله تَعَالى.





برج القوس: لاتُعْطِ الأوامر للآخرين بطريقة تسلطيّة أو مُتعجرفة، إنْتَقِ صداقاتك ما يوافق بريستيجك الإجتماعى بعيداً عن الشبهات ،لاتقرصينى يانحلة.





برج الجدى: أدّ عملك كما تستلزمه الأمانة بصرف النّظرعن المردود، إبتعد عن ترديد كلمة على قدّ فلوسهم،رُبّما كان أحدهم يراقب عملك ويُقيّمك لتوظيفك عنده.





برج الدّلو: النصيحة التى قد توجهها لأحدهم على الملأ تبدو توبيخاً، غلف عبارات النصح بورقة سوليفان ناعمة لتجد الأذن المُنصتة.





برج الحوت: تحتاج لمساحة حريّة والإبتعاد عن الضوضاء، فى منزلك وحيداً أو وسط أسرتك وأمام فيلم كوميدى ، الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.