ديسمبر.. أولى جلسات دعوى وقف قرار دمج النقابات الفرعية للمحامين والدعوى للإنتخابات

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 02:05 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة،جلسة ٦ ديسمبر المقبل لنظر الدعوى المقامة من مصطفى شعبان ومحمد حسن المحامى، والتى طالبوا فيها بوقف قرار دعوة الجمعية العمومية لدمج النقابات الفرعية للمحامين، والدعوة للانتخابات فرعية. اختصمت الدعوى التى حملت رقم ١٢٧٣٣ لسنة ٧٥ قضائية، رجائى عطية نقيب المحامين بصفته. وذكرت الدعوى أن الدعوة لانتخابات النقابات الفرعية بالمحامين جاءت من غير المختص بها وهو مجلس النقابة الفرعية وليس العامة،كما أن قرار الدمج حاء بالمخالفة للقانون.‏

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