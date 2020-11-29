الدرندلي: لا أريد الشوائب ولم أتوقع نتيجة مباراة الأهلي والزمالك

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 01:59 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
محمد جمال
Advertisements
أكد خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي أنه سيتم صرف مكافآت بطولة دوري أبطال إفريقيا خلال الأيام المقبلة.

وقال الدرندلي في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "البطولة غالية علينا، والتي غابت عن النادي منذ 2013، وكنا قد حققنا البطولة أكثر من مرة في سنوات قليلة، وقد عبرنا مرحلة صعبة بعد توقف الكورونا، وسبق وفزنا بها خلال توقف مسابقة الدوري والنشاط الرياضي كاملا، الأهلي قادر على عبور الصعاب والتاريخ يشهد على ذلك".

وأضاف: "النهائي بين الأهلي والزمالك أسعدنا، ولم يكن هناك أحد يتوقع النتيجة، والزمالك ناد كبير، والمباراة كانت لها حسابات، وكان نهائي مشوق للجميع، وظروف المباراة لم تكن عادية، وتحقيق البطولة في تلك الظروف، وأمام منافس جيد وقدم مباراة محترمة، هو إنجاز كبير بكل تأكيد".

وتابع الدرندلي: "الأهلي والزمالك شرفا الكرة المصرية والإفريقية، وكانت هناك ندية في الأداء، والروح الرياضية بين اللاعبين كانت جيدة، وهناك تحديات كبيرة، لا نريد أن يحدث شوائب، ويهمنا الاستقرار وصورة مصر، لذلك تم إصدار البيان".

وزاد: "الأهم الاحترام دائما وهو الأساس، المسئولين والإداريين واللاعبين يرتبطون دائما بعلاقات جيدة".

وواصل: "سنعقد اجتماعا بعد قليل، وسوف نحسم صرف المكافآت لجميع العاملين في النادي بجميع القطاعات، هي فرحة للجميع والكل يستحق لأنه يعمل، من العامل وحتى المدير، الكل ساهم في هذا اللقب".

واشاد الدرندلي بلاعبي النادي الأهلي، مؤكدًا أنهم على قدر الوعي والمسئولية ويستحقون المزيد، من الألقاب، موضحًا أنه سيتم صرف المكافآت خلال الأيام المقبلة وقبل مباراة السوبر الإفريقي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

دوري ابطال افريقيا خالد الدرندلي الزمالك الاهلي والزمالك الاهلي اخبار الرياضة

أخبار تهمك

شيكابالا يسجل رقما سلبيا في مباريات القمة

منذ ساعة و 14 دقيقة

أوباما يوضح حقيقة تهنئته لنجم الأهلي

منذ ساعتين و 12 دقيقة

بعد خسارة اللقب الأفريقي.. باتشيكو يطرد 6 لاعبين خارج الزمالك

منذ 13 دقيقة

مفاجأة.. عمرو أديب يكشف تفاصيلا جديدة عن واقعة انفجار المعهد القومي للأورام لأول مرة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يطرد «المُشاغب» ويُحدد بديله

منذ حوالي 18 ساعة

الكاف يدرس نقل السوبر الإفريقي لبرج العرب

منذ حوالي 3 ساعات

عقوبة نارية على نجم الزمالك بسبب نهائي القرن

منذ يوم

أول تعليق من مرتضي منصور بعد خسارة الزمالك نهائي إفريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

ريال مدريد يفتح النار على التحكيم في الدوري الإسباني

منذ أقل من ساعة

شوبير: الأهلي يعلن رحيل أحد الأجانب اليوم

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يستهدف ثنائي ليفربول

منذ 43 دقيقة

نجم الأهلي: هناك عروض للرحيل داخل الدوري المصري

منذ حوالي 9 ساعات

تطورات جديدة بشأن مصير ميسي مع برشلونة

منذ ساعة و 14 دقيقة

أستاذ فيروسات يكشف مفاجأة صادمة عن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

أول ضحايا الزمالك بسبب الخسارة من الأهلي

منذ 40 دقيقة

في مقدمتهم بايرن ميونيخ.. تعرف على منافسي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

طارق قنديل وخالد الدرندلي يدعمان الأهلي أمام النجمة

باتريس كارتيرون ينفعل غضبا على نجوم الأهلي

الدرندلي: مباراة الوصل ستكون نقطة تحول للأهلي وقادرين علي التأهل لدور الثمانية

حوار- محمد فاروق: بيراميدز "ما يقلش" عن الأهلي والزمالك وسننافس على جميع البطولات.. منتخب مصر المرشح الأقوى للقب إفريقيا

الأهلي: مواجهة الزمالك لها حسابات خاصة

نجم الأهلي السابق يكشف عن أزمة تواجه فايلر قبل القمة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:33 م

أول ضحايا الزمالك بسبب الخسارة من الأهلي

في مقدمتهم بايرن ميونيخ.. تعرف على منافسي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية

01:28 م

شوبير: الأهلي يعلن رحيل أحد الأجانب اليوم

11:16 ص

ريال مدريد يفتح النار على التحكيم في الدوري الإسباني

01:19 م

برشلونة يستهدف ثنائي ليفربول

01:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!