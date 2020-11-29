الخطيب يشكر فخامة الرئيس ومؤسسات الدولة.. ويؤكد أن علاقة الكيانات الرياضية أهم من أي بطولة

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 01:57 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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وجه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، الشكر لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكافة مؤسسات الدولة التي تحملت مسئولياتها كالعادة، بل وفوق طاقتها؛ من أجل إقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال في مصر، وأن تخرج هذه المباراة بالشكل الذي يعكس الصورة الحضارية للبلاد، بالرغم من الضغوط التي أحاطت بها لفترة ليست بقصيرة.

ووجه رئيس الأهلي التحية لرجال القوات المسلحة والشرطة الذين يتحملون العبء الأكبر في كافة المناسبات؛ من أجل أمن وأمان كل المصريين، وهو ما جرى في جميع البطولات التي أقيمت على الأراضي المصرية خلال الفترة الماضية. كما خص بالتحية فريقي الأهلي والزمالك اللذين بذلا جهدًا كبيرًا منذ انطلاق المسابقة حتى وصلا للمباراة النهائية؛ لتضمن مصر كأس البطولة أيًا كان الفريق الفائز، وهو شيء يحسب بالإيجاب للناديين الكبيرين.

وأشار الكابتن محمود الخطيب إلى ضرورة الدعم المستمر لكل أواصر الود والاحترام المتبادل بين عناصر المنظومة الرياضية، معلنًا رفضه القاطع للإساءة لأي من هذه العناصر؛ سواء كان لاعبًا أو مدربًا، أو مسئولًا، أيًا كان موقعه؛ خاصًة أن الرياضة وسيلة للتقارب والتسامح وليس للتباعد؛ لأن الفوز ببطولة أو خسارة أخرى لا تعني نهاية العالم، ولابد أن تكون الروح الرياضية هي اللغة السائدة بين الجميع.

وطالب رئيس الأهلي كل الجماهير بانتماءاتها المختلفة طي صفحة أي إساءات سابقة صدرت من البعض، ويجب أن نسمو فوقها، وبلادنا تحتاج إلى التكاتف والوقوف خلف قياداتها؛ للنهوض بها وتحقيق كل الطموحات، بل ولابد أن نحرص على أن تبقى العلاقة بين الكيانات الرياضية ثابتة وراسخة؛ لأنها أكبر من نتيجة مباراة أو الفوز بأي بطولة. وختامًا جدد الكابتن محمود الخطيب تهنئته لأعضاء وجماهير الأهلي، مؤكدًا على تقديره الخالص لدعمهم ومساندتهم للنادي طوال الفترات الماضية.

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