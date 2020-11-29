جوارديولا يهاجم نجوم مانشستر سيتي رغم الخماسية

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 01:53 م
جوارديولا
جوارديولا
الفجر الرياضي
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هاجم بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي نجومه رغم الفوز الكبير على بيرنلي بخماسية في ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي.
 
وقال جوارديولا لصحيفة "ميرو" البريطانية: "المشكلة هي أن اللاعبين يفقدون متعة لعب كرة القدم والشغف لديهم.. في السابق كان من الجيد اللعب مرة أو مرتين في الأسبوع مع المشجعين.. الآن ثلاثة أيام ثم يوم آخر، سنسافر إلى بورتو للفوز، ثم نستعد ضد فولهام".

وأضاف: "الأهداف تساعدنا بالطبع.. جيسوس ورحيم سترلينج عليهم تسجيل المزيد من الأهداف، هذا هو سبب وجودهم هنا، هذا يعتمد على اللاعبين وأدائهم على أرض الملعب".

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