الرابر كريم الخميسي: قررت مواكبة تطور فن الراب وثقافة الشارع المصري بتراك "غالي".. منير فناني المفضل (حوار)
الأحد 29/نوفمبر/2020 - 01:45 م
حوار: سعد نبيل_ تصوير: عبير أحمد
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*الراب معتمد على ثقافة المؤدي وضد افتعال الأزمات لكسب الشهرة
*شركات الإنتاج تتسبب في انقطاعي عن ممارسة غناء الراب
*منير فناني المفضل واحلم بالوصول لتفكيره الفني وجماهيريته
*قررت مواكبة تطور الراب وثقافة الشارع المصري بتراك "غالي"
*حرصت على أن يرصد تراك "غالي" طبيعة منطقتي التي انتمي إليها
في البداية نود أن نتعرف عليك؟
كريم الخميسي، بدأت ممارسة غناء فن الراب خلال عام 2013 وبدأت العمل منفردًا، وعملت على تطور موهبتي حتى التقيت بقيصر، وكان في ذلك الوقت يقوم بتأسيس باند "أر سي فاملي"، وفي الحقيقة هو من الأشخاص الذي ينسب لهم الفضل بعد الله سبحانه وتعالى لما وصلت له في مجال غناء الراب.
حدثنا عن تراك "غالي" وفكرته وكواليس تصويره؟
في الحقيقة حين قررت الرجوع إلى مجال غناء الراب، بعد أن انقطاع دام لمدة ثلاث سنوات، كنت أرغب في تقديم محتوى يواكب ثقافة المجتمع الحالي، فضلًا عن تطوير مزيكا الراب في هذه الفترة، فقمنا بالعمل على طرح تراك "غالي"، والذي يحكى عن الشارع بمنطقتي التي تربيت بها، وعادتها وتقاليدها الشرقية.
لمذا تغيبت عن ساحة غناء الراب لمدة سنوات، والسبب وراء رجوعك مرة أخرى؟
للأسف وقعت أنا وباند "أر سي فاملي"، في أزمات إنتاجية مع إحدى الشركات التي كانت تنتج لنا أعمالنا، بالإضافة إلى مشاكل فرعية دفعتني للابتعاد عن الغناء.
وأما قرار رجوعي لغناء الراب لرؤيتي بأن هذا الوقت المناسب حتى أرجع لغناء الراب وأن هذا الوقت المناسب لمواكبه التطور الذي شهده الراب في الوقت الراهن.
وكيف عملت على تطوير موهبتك ومزيكتك الخاصة للراب؟
قضيت الثلاث سنوات في تجارب عديدة داخل ساحة فن الراب، والبحث والتعمق في الثقافات التي انتشرت خلال الآونة الماضية بالشارع المصري، فضلًا عن كيفيه العمل على مواكبة موجة التطوبر بمزيكا الراب، حتى استطيع أن أقدم أعمالًا قوية تليق بجمهور الراب في مصر، وتنال إعجابهم.
لديك أزمة في حضور الحفلات، فما هي؟
في الواقع لا أحب الزحام على الإطلاق، وأجد صعوبة كبيرة في حضور الحفلات مهم كان حجم الفنان الذي يقدم الحفل، ومن الممكن أن يعود السبب لتعودي على التواجد على المسرح، وعندما توقفت حاولت حضور بعد الحفلات ولكن الأمر كان صعبًا بالنسبة لي.
وما رأيك في فن المهرجانات الشعبية، وهل هناك نية في خوض تلك التجربة؟
في الحقيقة لا أحب فن المهرجانات، لأن نظرتي لهذا الفن بأنه عمل فني سريع التحضير مثل "التيك واي"، وعلى الرغم من ذلك إذا وجدت فكرة لمشروع فني يدمج بين طابع الراب والمهرجانات فمن الممكن أن أخوض تلك التجربة.
من فنانك المفضل سواء في مجال الغناء عموما؟
"الكينج" محمد منير، هو فناني المفضل، وأحلم بالوصول للدرجة التي وصل لها من التفكير في تطوير مستوى أعماله الذي يقدمه، أو حب الجمهور له، واستطاعته في تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة له.
ما وجهة نظرك في افتعال الأزمات بين مؤدي الراب وبعضهم لكسب الشهرة؟
في الحقيقة أنا ضد استخدام مثل هذا الأسلوب للحصول على شهرة، وذلك لأن الوسط الفني ليس مكانًا لحل الأزمات والمسائل الشخصية بين الفنانين وبعضهم، وبالأخص في مجال الراب، لأن هذا اللون من الغناء يعتمد على ثقافة المؤدي، وطريقة تفكيره.