أحمد حسن يطالب بتطبيق عقوبات على السوشيال ميديا

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 01:49 م
أحمد حسن
أحمد حسن
محمد جمال
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أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق أنه أصبح يخجل من التجاوزات التي تشهدها المنظومة الرياضية في الفترة الماضية.

وقال في تصريحات عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "أخجل مما يحدث حاليا على بعض القنوات، لابد أن يكون هناك احترام متبادل.. ما يحدث من الخروج عن التجاوز والخوض في الاعراض، وهناك لاعبين سابقين يخرجون من أجل إطلاق الآفيهات ضد لاعبين ومدربين حاليين".

وواصل: "لدينا أمور جيدة واستثمار رياضي، ولكن هناك أمام ذلك يحدث هناك بعض التجاوزات، وبعض الأشخاص يسيئون إلى المنظومة الرياضية، والصوت العالي والتجاوزات موجود ويتصدر المشهد".

وزاد: "نتمنى إعادة المشهد إلى السابق، وبيان النادي الأهلي محترم وجيد، لتقليل التعصب لدي الجماهير، وأن تسير كل الأندية على هذه النهج، في النهاية نلعب كرة قدم، والتي يعشقها الجميع.. لابد أن يكون هناك دور للدولة وعقوبات يتم تطبيقها، حتى على السوشيال ميديا".

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الصقر السوشيال ميديا الزمالك الاهلي اخبار الرياضة اليوم احمد حسن

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