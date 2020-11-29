بعد فوز الأهلي بالبطولة..أحمد جمال يهدي مؤمن زكريا أغنية"جيل بطل"

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 01:44 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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‏أهدى الفنان أحمد جمال، أغنيته "جيل بطل" للاعبي كرة القدم مؤمن زكريا، لدعمه في أزمته الصحية التي يعيشها حاليا والتي منعته من المشاركة بمباراة الأهلي والزمالك.
طرح جمال مقطع فيديو من الأغنية عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، ويظهر فيها مجموعة صور لمؤمن زكريا في عدد من مباراياته السابقة، وعلق جمال، على الفيديو قائلًا: "مؤمن زكريا.. ‏مبروك التاسعة "، والأغنية من كلمات حسن كمال وألحان محمد عزيز.


وتقول كلمات الأغنية:" يا صاحبي طمني عليك وعلي الحبايب والجيران.. مشتاق لصوتك ولعينيك وللشوارع والمكان.. وياجيل بطل شوف أيه حصل ما إحنا قابلنا حاجات كثير.. فيها خير وشر وأهو كله مر وبقي الصغير فيه الكبير..الدنيا مش دايما تمام بتبوظ ساعات من غير سبب.. والصبر مش محتاج كلام محتاج نكون قد التعب".

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