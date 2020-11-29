وكيل الشيوخ: سيكون للمجلس دور بارز في تحقيق مصلحة الوطن

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 01:43 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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قالت فيبى فوزى وكيل مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد لمجلس الشيوخ، إنها تتوقع فى ظل حرص القيادة السياسية ورغبتها فى تحقيق التنمية المستدامة إلى أقصى طاقتها الممكنة، أن يكون للمجلس دورا بارزا فى تحقيق مصلحة الوطن من خلال ما ستحققه اللائحة من بيئة مناسبة للعمل.

وأشارت "فيبي"، إلى حرص لجنة إعداد مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس خلال اجتماعاتها على مدار شهر ونصف الشهر مراعاة خروج اللائحة بشكل يحقق الأهداف التى أنشئ المجلس من أجلها.ط، مشيره إلى أن المناقشات داخل اللجنة دارت حول البنود بكل شفافية وديمقراطية وإيمان تام بأهمية تعددية وطرح الرؤى المختلفة، مشيرة إلى الحرص على الاستماع لكافة الآراء.


وقالت وكيل المجلس، "للتاريخ يجب أن أسجل، أن أعضاء اللجنة وعددهم ثلاثون كانوا على مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقهم وحرصوا على مشاركة آرائهم واقتراح مواد جديدة باللائحة فكان مشروع القانون الذى تمت دراسته بعنائه فائقة ومراجعته من قبل مجلس الدولة، مؤكده أأن العمل فى المجلس فى ظل هذه اللائحة سوف يعد إضافة جديرة بالاحترام وإضافة كبيرة للمنظومة التشريعية.

وأعلن مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، الموافقة، على مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس.


وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إن الحكومة جادة وصادقة تماما بالعمل علي التعاون الدائم والمثمر مع المجلس، مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد تعاونا كبيرا.

تأتي الإشارة إلي أن مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ تأتي اتساقا وحكم المادتين (118، 254) من الدستور، لاسيما وأن هناك التزام دستوري علي مجلس الشيوخ بوضع لائحته الداخلية بما يكفل له تنظيم العمل به وتمكينه من ممارسة اختصاصاته.

وجاء مشروع اللائحة مكون من 292 مادة مقسمة إلي 12 بابا، ورد الكثير من أحكامها مرددًا للأحكام الواردة باللائحة الداخلية لمجلس النواب، وهو أمر طبيعي بالنظر إلي أن الدستور أكد سريان 22 مادة من المواد المنطبقة علي مجلس النواب في شأن مجلس الشيوخ علي النحو المنصوص عليه في المادة 254 منه.

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