جرحى بحريق في "صومعة قمح" بمحافظة طرطوس السورية

أعلنت السلطات السورية، اليوم الأحد، عن إصابة 5 عمال، جراء حريق اندلع في صوامع الحبوب بمرفأ طرطوس، نتج عن "ماس كهربائي.

وكشف مدير فرع مؤسسة الحبوب، حسان سليمان، أن الحريق اندلع بعد منتصف ليل الأحد، حين أبلغ عاملون داخل صومعة للحبوب في مرفأ طرطوس عن حريق.

وقد أشارت المعلومات الأولية إلى أن الحريق "نتيجة ماس كهربائي في النواقر ضمن صوامع الحبوب".

وقال مدير فرع مؤسسة الحبوب، إن خمسة من عمال فرع السورية للصوامع تعرضوا لحروق متفاوتة ونقلوا إلى مشفى باسل لإسعافهم، وأن حالتهم مستقرة.

وأوضح مدير فرع مؤسسة الحبوب، أن الحريق أدى إلى تصدع في الدرج ضمن الصوامع وأحد جدرانها، كما تضررت إحدى السيارات الخاصة نتيجة سقوط أحد الألواح من الأعلى، وخلع بعض الأبواب والنوافذ نتيجة الاشتعال.

ويذكر أن فرع مؤسسة الحبوب يقوم بشحن كميات القمح الموجودة على البواخر في مرفأ طرطوس إلى باقي المحافظات.