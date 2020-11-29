"وقع في النيل".. أمن الجيزة يكشف لغز مقتل صياد في ظروف غامضة بالصف

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 01:39 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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كشفت أجهزة الأمن بالجيزة ملابسات مقتل صياد في ظروف غامضة بمركز الصف جنوب المحافظة، إذ تبين أن أحد أصدقائه أصابه بطلق ناري عن طريق الخطأ.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا لمأمور مركز شرطة الصف، من إحدى المستشفيات بإستقبالها أحد الأشخاص (صياد، مقيم بدائرة مركز شرطة أطفيح) متوفى إثر إصابته بطلق نارى، وما قرره 5 أشخاص كانوا متوجدين أثناء الحادث، بأنه حال قيامهم بالصيد بنهر النيل دائرة المركز فوجئوا بسقوط المجني عليه بمياه النهر وقاموا بإنتشاله وتبين لهم حدوث إصابته بطلق ناري فقاموا بنقله للمستشفى لإسعافه إلا أنه توفي ورجحوا حدوث إصابته نتيجة عيار طائش أطلق من على بعد.


شكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة، وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى عدم صحة ما جاء بأقوال الشهود وبتطوير مناقشتهم قرروا أنه أثناء تواجدهم وبرفقته المجني عليه بقطعة أرض ملك أحدهم بدائرة المركز" وحال قيام أحدهم بتنظيف طبنجة خاصة به "غير مرخصة" وإطلاقه عيارين ناريين على سبيل التجربة أصابت إحداهما المجني عليه بطريق الخطأ فأودت بحياته.

وتم بإرشاد المتهم تم ضبط الطبنجة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وطلقة من ذات العيار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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