أول ضحايا الزمالك بسبب الخسارة من الأهلي

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 01:33 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
الفجر الرياضي
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وافق البرتغالي جيمى باتشيكو المدير الفنى لنادي الزمالك على عود المغربى حميد أحداد خلال فترة الانتقالات القادمة مقابل رحيل كاسونجو كابونجو بعد الأداء المتواضع في نهائي القرن ضد الأهلي والذي خسره بهدفين مقابل هدف.

 

وتتفق إدارة نادى الزمالك على عودة حميد أحداد بعد أن تألق مع الرجاء المغربي على سبيل الإعارة كما ترى أنه يجب رحيل الكونغولي كاسونجو كابونجو.

 

كان كاسونجو قد اشتبك مع أليو بادجي نجم الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي خسره الزمالك بنتيجة 2-1 فيما وصف بنهائي القرن.

 

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كاسونجو حميد احداد الزمالك الاهلي والزمالك الاهلي

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