مباحث التموين تضبط 1186 قضية مخالفة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1186) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة الأخيرة حيث تم ضبط (2،25 طن سلع غذائية "دواجن – مقطعات دواجن") يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مجزر غير مرخص لذبح الدواجن) بمحافظة الجيزة، وضبط (1،24 طن أسماك مجمدة) بدون مستندات ومجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة بالشرقية.

ضبط (1،21 طن "جبن موتزريلا" غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها بقصد إعادة تعبئتها فى عبوات جديدة وتدوين بيانات وهمية خلافًا للحقيقة – عدد 1000 عبوة فارغة ) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة (مالك منصع ألبان بدون ترخيص ) بمحافظة المنوفي، وضبط ( 57600 قطعة "حلوى جافة " – 300 كيلو جرام "عسل جلوكوز" مستلزمات إنتاج ) بدون مستندات ومجهول المصدر تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع لإنتاج السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.



كما تم ضبط (8625 جهاز وقطعة مستلزمات طبية "جهاز نقل محلول- سرنجات") بدون مستندات ومجهولة المصدر ومحظور تداولها خارج المستشفيات والصيدليات، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة (مالك محل لتجارة المستلزمات الطبية) بمحافظة الغربية.

ضبط (20 طن مبيدات زراعية "حامض النيتريك") معبأة داخل عبوات بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية ومجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع لإنتاج المبيدات الزراعية) بمحافظة البحيرة، وضبط (8،570 طن "زيوت عطرية خام" مستلزمات إنتاج – 4500 عبوة مستحضرات تجميل مختلفة الأنواع "منتج نهائى") بدون مستندرات ومجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مخزن "بدون ترخيص" تابع لإحدى شركات إنتاج وتعبئة مستحضرات التجميل) بمحافظة بالجيزة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.