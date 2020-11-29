أسماء مصطفى عن التعصب الكروي: ربنا يهديكم دي لا عادتنا ولا تقاليدنا

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 01:32 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements

علقت الإعلامية أسماء مصطفى على حالات التعصب الكروي التي حدثت عقب مباراة الأهلي والزمالك.


قالت مصطفى خلال برنامجها "هذا الصباح" الذي تقدمه على قناة "إكسترا نيوز"، إن جدعنة المصريين لطالما كانت حائط الصد أمام كل محاولة لتغيير الهوية المصرية لأن الشعب له طبيعة خاصةً، موضحةً أن مصر عاشت طوال عمره بعاداتها وتقاليدها وقوانينها.


تابعت أن هناك بعض التصرفات الفردية السيئة وهذا لا يغطي على الأخلاق التي تربى عليها المصريين، لأن الرياضة وكرة القدم أخلاق، سواء المنافسة بين الفرق أو التشجيع، ولهذا جميع المصريين يرفضون التعصب الذي يتم توجييه إلى المنافسين ويخرج عن حدود اللياقة والأدب، موضحةً أن مباراة الأهلي والزمالك كانت بآداء راقي وكانت ليلة مصرية خالصة بامتياز. 


استكملت الإعلامية: أنا لا أهلاوية أو زمالكوية ولكن أيًا كان الفريق في النهائي فهو كان يلعب باسم البلد ولو كان أي نادي آخر في البطولة كانت قلوبنا هتكون معاهم، ولكن هناك تصرفات مرفوضة شاهدتها بعيني عقب المباراة وتؤكد أن التعصب الذي حذرنا منه ومن عواقبه على المصريين بشكل عام، وللأسف الهدوء قبل المباراة كان الهدوء الذي يسبق عاصفة لأنه تحول إلى تعصب أعمى بعد المباراة، وحدثت توجيه إهانات على مواقع التواصل الاجتماعي يعاقب عليها القانون يستهدف لاعبين من الفريقين خصوصًا تجاه نادي الزمالك الذي قدم آداء جيد جدًا وأراه خسر بشرف". 


أردفت أسماء مصطفى: "كل لاعب يعلم أن كل بطولة فيها مكسب وخسارة وأتمنى أن تعود الأخلاق مرة أخرى بين جماهير الفرق المصرية بعيدًا عن التمييز والإساءات والتنمر لأن الجميع يلعب في النهاية تحت راية مصر سواء في الأندية أو المنتخب الوطني".


شددت على أنه: يجب على من أخطأ أن يعتذر ولا نريد جرائم إنسانية ترتكب من نادي إلى آخر لأن الأندية محترمة والأهلي والزمالك تاريخ كبير يحافظون عليه، ولا مانع من التشجيع ولكن بدون إهانة، الزمالك فريق كبير والهزيمة لا تقلل منه والأهلي فريق كبير وأكيد لا يقبل الإساءة لأحد خاصةً المنافس، ربنا يهديكم ويزرع فيكم التسامح والروح الرياضية".

أخبار تهمك

شيكابالا يسجل رقما سلبيا في مباريات القمة

منذ ساعة الا ربع

أول تعليق من مرتضي منصور بعد خسارة الزمالك نهائي إفريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يطرد «المُشاغب» ويُحدد بديله

منذ حوالي 18 ساعة

الكاف يدرس نقل السوبر الإفريقي لبرج العرب

منذ ساعتين و 41 دقيقة

تخليد اسم مؤمن زكريا علي قميص الأهلى الجديد

منذ حوالي 7 ساعات

شوبير: الأهلي يعلن رحيل أحد الأجانب اليوم

منذ ساعتين و 26 دقيقة

أول تعليق من كهربا على التتويج بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 14 دقيقة

صراع بين ريال مدريد ويوفنتوس على فان دي بيك

منذ ساعة و 14 دقيقة

عقوبة نارية على نجم الزمالك بسبب نهائي القرن

منذ يوم

بعد خسارة أفريقيا.. الزمالك يتحرك من جديد لحسم صفقة نجم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يكشف كواليس إصابة هاني وأجايي قبل القمة

منذ ساعتين و 12 دقيقة

مفاجأة.. عمرو أديب يكشف تفاصيلا جديدة عن واقعة انفجار المعهد القومي للأورام لأول مرة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات جديدة بشأن مصير ميسي مع برشلونة

منذ ساعة الا ربع

أستاذ فيروسات يكشف مفاجأة صادمة عن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

نجم الأهلي: هناك عروض للرحيل داخل الدوري المصري

منذ حوالي 8 ساعات

أوباما يوضح حقيقة تهنئته لنجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:16 ص

شوبير: الأهلي يعلن رحيل أحد الأجانب اليوم

تطورات جديدة بشأن مصير ميسي مع برشلونة

12:58 م

أوباما يوضح حقيقة تهنئته لنجم الأهلي

12:01 م

عقوبة نارية على نجم الزمالك بسبب نهائي القرن

01:58 م

مفاجأة.. عمرو أديب يكشف تفاصيلا جديدة عن واقعة انفجار المعهد القومي للأورام لأول مرة (فيديو)

09:16 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!