الأزهر يدين الحادث الإرهابي في «مايدوجوري»

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أعرب الأزهر الشريف عن إدانته الشديدة للحادث الإرهابي البشع الذي نفذته جماعة بوكو حرام بذبح أكثر من 40 مزارعًا كانوا يعملون في حقول بمدينة «مايدوجوري» في شمال شرق نيجيريا وإصابة آخرين بجروح.



وأكد الأزهر أن تكرار مثل هذه الجرائم الإرهابية الوحشية المتكررة من جماعة بوكو حرام وخصوصًا في هذه المنطقة دليل على انتزاع الآدمية والإنسانية والرحمة من قلوب هؤلاء الإرهابيين الذين قتلوا البشر وسعوا في الأرض فسادًا وانحرفوا عن مبادئ الأديان السمحة، مشددًا على ضرورة المواجهة الجادة والحاسمة للقضاء على هذه الجماعات الإرهابية وتخليص العالم من شرورها.



وعزي الأزهر الشريف أسر ضحايا هذه الجريمة النكراء وكل أسر ضحايا الإرهاب، ويسأل الله -جل وعلا- أن يرزقهم الصبر والسُّلوان، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين