ريال مدريد يفتح النار على التحكيم في الدوري الإسباني

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 01:19 م
ريال مدريد
ريال مدريد
وكالات
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سيطر الغضب الشديد على ريال مدريد من التحكيم في الدوري الإسباني بعد الخسارة 2-1 من ديبورتيفو ألافيس ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الليجا.

 

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن ريال مدريد غاضب بشدة ويرى أن التحيز التحكيمى ضدهم هو السبب الرئيس في تلك الهزيمة بعدما تثبيت خلال الأشهر القليلة الماضية فكرة أن تقنية الفيديو المساعد تخدم الفريق الملكي.

 

 وحمل قادة ريال مدريد التحيز التحكيمى ضدهم السبب الرئيسى لمستواهم في الدوري الإسباني حيث أنهم يقدمون أداء جيدَا وفى النهاية يخسرون على عكس دوري أبطال أوروبا.

 

 

 

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