أول رد من مي العيدان لعد إعلانه مقاضاتها

Advertisements





علقت الإعلامية الكويتية مي العيدان، على قرار اتخاذ الفنان أحمد بدير للإجراءات القانونية ضدها وذلك بسبب تنمرها عليه، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



كتبت مي عيدان :"أحب أرد على هذا الخبر، أحب أقول لأحمد بدير المحاكم مفتوحة من 7 صباحًا توكل على الله، قضيتك خسرانة من الآن؛ لأن القانون يحاسب على السب والقذف ونسب شيء ليس فيك أصلاً".



وأضافت مي العيدان:"وأنا قلت بنته مزة طلعت بنت القرع، وأنت فعلا أقرع وفي مليون مقطع في مسرحياتك وأنت تضحك الناس على قرعتك، ومع احترامي سهير البابلي تفت على صلعتك في رَيَّا وسكينه ليش ما اعتبرتها إهانة اعتقد التفله حتى لو تمثيل جارحة خاصة إذا مصورة وارجع اقولك اللي ما اطاوله بإيدك طاوله برجلك".



وتابعت مي العيدان قائلة:" أنت شعرك مو مثل رشدي أباظة لحواجبك وأنا نسبت شيء ليس فيك أنت شوف صورتك جنبي وشوف إذا أنت أقرع واللا بشعر، بس خلي المحامي يطلع له بقرشين منك ماشي ماحركت فيني شعرة، بس عشان اتعرف إني ديمقراطية نشرت رد بنتك وردك وخليت التعليقات مفتوحة ما أغلقتها وللعلم ترى عندي بدل المحامي 6 وافهم بالقانون وحافظته".