مؤشرات بورصة الكويت حمراء بختام جلسة الأحد
الأحد 29/نوفمبر/2020 - 01:12 م
نيفين سمير
Advertisements
أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد ، على تراجع جماعي لكافة المؤشرات ، حيث تراجع مؤشر السوق العام بحوالي 2ر36 نقطة ليبلغ مستوى 45ر5522 نقطة بنسبة هبوط بلغت 65ر0 % ، وتم تداول كمية أسهم بلغت 8ر167 مليون سهم تمت عبر 9301 صفقة نقدية بقيمة 2ر70 مليون دينار كويتي .
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 9ر9 نقاط ليبلغ مستوى 01ر4365 نقطة بنسبة هبوط بلغت 23ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 11ر55 مليون سهم تمت عبر 2049 صفقة نقدية بقيمة 9ر2 مليون دينار .
كما انخفض مؤشر السوق الأول 05ر49 نقطة ليبلغ مستوى 6106 نِقَاط بنسبة هبوط بلغت 8ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 7ر112 مليون سهم تمت عبر 7252 صفقة بقيمة 3ر67 مليون دينار
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا