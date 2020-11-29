مؤشرات بورصة الكويت حمراء بختام جلسة الأحد

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 01:12 م
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
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أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم  الأحد ، على تراجع جماعي لكافة المؤشرات ، حيث تراجع  مؤشر السوق العام بحوالي 2ر36 نقطة ليبلغ مستوى 45ر5522 نقطة بنسبة هبوط بلغت 65ر0 %  ، وتم تداول كمية أسهم بلغت 8ر167 مليون سهم تمت عبر 9301 صفقة نقدية بقيمة 2ر70 مليون دينار كويتي .

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 9ر9 نقاط ليبلغ مستوى 01ر4365 نقطة بنسبة هبوط بلغت 23ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 11ر55 مليون سهم تمت عبر 2049 صفقة نقدية بقيمة 9ر2 مليون دينار .

كما انخفض مؤشر السوق الأول 05ر49 نقطة ليبلغ مستوى 6106 نِقَاط بنسبة هبوط بلغت 8ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 7ر112 مليون سهم تمت عبر 7252 صفقة بقيمة 3ر67 مليون دينار 

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