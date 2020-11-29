مؤشرات بورصة الكويت حمراء بختام جلسة الأحد

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد ، على تراجع جماعي لكافة المؤشرات ، حيث تراجع مؤشر السوق العام بحوالي 2ر36 نقطة ليبلغ مستوى 45ر5522 نقطة بنسبة هبوط بلغت 65ر0 % ، وتم تداول كمية أسهم بلغت 8ر167 مليون سهم تمت عبر 9301 صفقة نقدية بقيمة 2ر70 مليون دينار كويتي .





وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 9ر9 نقاط ليبلغ مستوى 01ر4365 نقطة بنسبة هبوط بلغت 23ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 11ر55 مليون سهم تمت عبر 2049 صفقة نقدية بقيمة 9ر2 مليون دينار .



