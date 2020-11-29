علي ربيع يمازح جمهوره فى أحدث ظهور له

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 01:10 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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يحرص الفنان على ربيع على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



ونشر على ربيع عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، فيديو خاص له وهو يجرى وعلق قائلاً"قولت انزل أفسح الجاكت شوية".




يذكر أن آخر ظهور لعلى ربيع مسرحية "صباحية مباركة"، وهى بطولة أوس أوس، علي ربيع، سليمان عيد، حسام داغر، ومن تأليف أحمد عبدالوهاب، إخراج أشرف عبدالباقي.




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