



نهائيا.. تحدد القوى العاملة موعد منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة 2020 وطريقة الاستعلام عنها إلكترونياً عبر الانترنت





يعد السؤال عن موعد منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة من الأكثر الأسئلة شيوعاً وتتردداً على ألسنة المواطنين الذين قدموا طلب بالحصول على منحة ال 500 جنيه التي أمر بها الرئيس عبد الفتاح السيسي كتعويض لأصحاب المهن الحرة والعاطلين عن العمل الذين لحق بهم التضرر نتيجة كوفيدا-19، حيث انطلقت الدفعة الأولى لـ الثلاث الشهور (يوليو، أغسطس، سبتمبر).





ثم أمر السيسي بمدها لثلاث شهور آخرى (أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر)، وبناءاً على ذلك بدأت الحكومة في تنفيذ الإجراءات وتسريعها، وكان من المقرر أن يتم صرف منحة ال 500 جنيه الدفعة الرابعة في أكتوبر الماضي ولكن تعذر ذلك على وزارة القوى العاملة؛ بسبب الطلبات الهائلة من المواطنين المقدمة إليهم حتى نوهت عن الموعد النهائي للصرف.





موعد منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، يوم الأربعاء الماضي، مع عدداً من الوزراء، وخلال الاجتماع أمر بتخصيص الدعم المادي من جانب وزارة المالية لإيداع المنحة، كما أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، على أن منحة السيسي لم يتبق على موعد صرفها سوى أيام قليلة فقط، حيث من المقرر أن يكون ذلك الميعاد في يوم من أيام الأسبوع الأول من ديسمبر المقبل.





الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة نوفمبر

- انقر على موقع وزارة القوى العاملة ( انقر على موقع وزارة القوى العاملة ( اضغط هنا ).

- اضغط على اختيار «منحة العاطلين عن العمل 2020».

- قم بــإدخال رقم البطاقة المكون من 14 رقم الخاص بالمستفيد.

- انقر على «استعلام».





وسوف ترسل وزارة الإتصالات رسائل نصية على أرقام المستفيدين من منحة العمالة الغير منتظمة خلال الأيام القادمة.



