بعد تعرضه للتنمر..صلاح عبد الله يدعم شيكابالا ويُعلق:"حزين على اللي دفعه سواد قلبه لاستخدام الكلب الأسود في التنمر"

Advertisements





أعرب الفنان صلاح عبد الله، عن استيائه الشديد من حملة التنمر التي تعرض لها لاعب نادي الزمالك محمود شيكابالا بعد انتهاء مباراة نهائي افريقيا، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع "تويتر".



كتب صلاح عبد الله تغريدة جديدة قال فيها: "أعتقد والله أعلم أن حملة لا للتعصب، لا للتحفيل الجارح حققت نتائج معقولة رغم إصرار البعض على إفسادها، سعيد بأصدقائي الأهلاوية المحترمين اللي تصدوا بكل قوة لحملة التنمر الحقيرة بشيكابالا، حزين على اللي دفعه سواد عقله وقلبه وضميره لاستخدام الكلب الأسود في التنمر وأدعو لتنويره".



وفي سياق آخر، شارك صلاح عبد الله في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "اتنين في الصندوق"، وهو بطولة حمدي الميرغني، محمد أسامة" أوس أوس"، بيومي فؤاد، إنتصار، صلاح عبدالله، حجاج عبد العظيم، رحاب الجمل، محمود البزاوي، نهى عابدين، أحمد عبدالله محمود، وهو من إخراج محمد مصطفي، تأليف لؤي السيد.