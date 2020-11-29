بالخطوات.. الحصول علي معاش تكافل وكرامة 2020 والاستعلام عنه بالرقم القومي (وزارة التضامن الاجتماعي)

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 01:02 م
تكافل وكرامة 2020
تكافل وكرامة 2020
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بالخطوات.. الحصول علي معاش تكافل وكرامة 2020 والاستعلام عنه بالرقم القومي (وزارة التضامن الاجتماعي)

معاش تكافل وكرامه 2020 ، يعيش المستفيدين من معاش تكافل وكرامه هذه الأيام أجواء من القلق وذلك لترقبهم موعد صرف مستحقاتهم من خلال وزارة التضامن الاجتماعي حيث تقوم الوزارة بصرف مبالغ شهريه لمن لا يوجد لديهم مصدر دخل أساسي.

الجدير بالذكر ان هناك مجموعه من الشروط التي يجب توافرها في المواطنين الذي يتلقون معاش تكافل وكرامه والتي من أهمهما ان لا يكونوا مقيدين ضمن المستفيدين من التأمينات الاجتماعية وذلك بمعني ان لا يكون لهم دخل ثابت أو مؤمن عليهم .

معاش تكافل وكرامة 2020
يتمتع المستفيدين من معاش تكافل وكرامه بمجموعه من الامتيازات التي تمنح لهم بعد ان يقوموا بالتسجيل رسميا ضمن المستفيدين منه حيث يتم أعطاهم حق التخفيضات لدي المستشفيات والمدارس والكثير من الخدمات التي تقدمها الحكومة المصرية ،الجدير بالذكر ان الشروط التي يجب ان تتركز في المواطنين الذي يمنح لهم معاش تكافل وكرامه هي:

- ان لا يقل عمر المتقدمين عن عمر 35.
- ان يكون المتقدم من المستمتعين بالجنسية المصرية.
- ان لا يكون لدي المتقدم عمل او مستفيد من التأمينات الاجتماعية.
- ان لا يملك المتقدم لديه راتب يزيد عن 35 جنيه.
- ان يكون المتقدم من المقيدين لدي المدارس المصرية.
- يمنح هذا المعاش للمطلقات والأرامل التذي لديهم أبناء في سن التعليم ماقبل الجامعي.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة
- تسجيل الدخول عبر الرابط الإلكتروني الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي (اضغط هنا).
- تسجيل الاسم والرقم القومي.
- التأكد من البيانات المسجلة جيدا.
- الضغط علي زر استعلام.
- سيتم نقلك الي الصفحة الرئيسية المقيد بها جميع التفاصيل الهامة.

بالخطوات.. الحصول علي معاش تكافل وكرامة 2020 والاستعلام عنه بالرقم القومي (وزارة التضامن الاجتماعي)

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