رئيس الأسقفية: استمرار التنسيق مع "الصحة العالمية" في أزمة كورونا

Advertisements





شارك الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأنجليكانية بمصر في اجتماع اللجنة العلمية المنبثقة عن اتحاد الكنائس الأسقفية الأنجليكانية بالعالم حيث ناقشت الوضع الحالى لوباء كوفيد 19.



وذكرت الكنيسة الأسقفية في بيان لها اليوم: أوصت اللجنة بالتواصل مع منظمة الصحة العالمية للوقوف على المستجدات الخاصة باللقاحات التى سوف تتوفر فى الأسواق وذلك تجنبا للشائعات التى تشكك فى أمان هذه اللقاحات.



وأضاف البيان: كما أكدت اللجنة على أهمية أن تعمل كل الكنائس الأسقفية الأنجليكانية على الحفاظ على البيئة من خلال سياسات علمية مدروسة وتقرر أن يتم مناقشة ذلك بطريقة موسعة فى المستقبل القريب.





من جانبه أكد الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأنجليكانية على التزام الإقليم بكافة توجيهات اتحاد الكنائس الأنجليكانية وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية مشيرًا إلى استمرار اتباع الإجراءات الاحترازية في الكنائس التابعة لنا.



فيما تقرر عقد اجتماع من خلال وسيلة التواصل الافتراضي زووم في العاشر من ديسمبر القادم فى حضور الدكتورة سيلفى برايند من منظمة الصحة العالمية بالاشتراك مع منظمة الصحة العالمية لمناقشة هذا الأمر.



حضر الاجتماع إلى جانب رئيس الأساقفة دكتور منير حنا كلًا من رئيس أساقفة نيوزيلاندا وأسقف أكسفورد ومجموعة من العلماء من أكسفورد وكينيا وجنوب إفريقيا.