برفقة خالد الصاوي.. أحدث ظهور لدنيا سمير غانم

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 12:58 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements
تحرص الفنانة دنيا سمير غانم على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت دنيا سمير غانم عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها برفقة زوجها الإعلامي رامي رضوان، والفنان خالد الصاوي وزوجته.



وكانت آخر أعمال دنيا مسلسل "بدل الحدوتة ثلاثة" رمضان الماضي فى 3 حكايات منفصلة كل منها يحمل قصة عرضت خلال 10 حلقات، وشارك دنيا فى المسلسل كل من سمير غانم ومحمد ثروت وشيماء سيف وعمرو وهبة، المسلسل من إخراج خالد الحلفاوى، وإنتاج سينرجى وهشام جمال وعرض على شاشةCbc.

أخبار تهمك

شيكابالا يسجل رقما سلبيا في مباريات القمة

منذ 42 دقيقة

شوبير يكشف كواليس إصابة هاني وأجايي قبل القمة

منذ ساعتين و 10 دقيقة

أول تعليق من مرتضي منصور بعد خسارة الزمالك نهائي إفريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

تطورات جديدة بشأن مصير ميسي مع برشلونة

منذ 42 دقيقة

مفاجأة.. عمرو أديب يكشف تفاصيلا جديدة عن واقعة انفجار المعهد القومي للأورام لأول مرة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

أستاذ فيروسات يكشف مفاجأة صادمة عن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

عقوبة نارية على نجم الزمالك بسبب نهائي القرن

منذ يوم

بعد خسارة أفريقيا.. الزمالك يتحرك من جديد لحسم صفقة نجم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي: هناك عروض للرحيل داخل الدوري المصري

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يطرد «المُشاغب» ويُحدد بديله

منذ حوالي 18 ساعة

الكاف يدرس نقل السوبر الإفريقي لبرج العرب

منذ ساعتين و 39 دقيقة

أول تعليق من كهربا على التتويج بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 12 دقيقة

أوباما يوضح حقيقة تهنئته لنجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

صراع بين ريال مدريد ويوفنتوس على فان دي بيك

منذ ساعة و 12 دقيقة

شوبير: الأهلي يعلن رحيل أحد الأجانب اليوم

منذ ساعتين و 24 دقيقة

تخليد اسم مؤمن زكريا علي قميص الأهلى الجديد

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:16 ص

شوبير: الأهلي يعلن رحيل أحد الأجانب اليوم

تطورات جديدة بشأن مصير ميسي مع برشلونة

12:58 م

أوباما يوضح حقيقة تهنئته لنجم الأهلي

12:01 م

عقوبة نارية على نجم الزمالك بسبب نهائي القرن

01:58 م

مفاجأة.. عمرو أديب يكشف تفاصيلا جديدة عن واقعة انفجار المعهد القومي للأورام لأول مرة (فيديو)

09:16 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!