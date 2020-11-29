ضبط عناصر إجرامية لاتجارهم في المخدرات بالقاهرة

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تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عدد من العناصر الإجرامية حائزى المواد المخدرة بقصد الترويج والإتجار وذلك على النحو التالى، حيث ضبط (كمية من الحشيش المخدر وزنت 1،500 كيلو جرام - مبلغ مالى - 3 هاتف محمول) بحوزة (3 أشخاص مقيمين بمحافظة الجيزة، لهم معومات جنائية) حال إستقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة التبين.



و ضبط (كمية من الفودو المخدر - مبلغ مالى - هاتف محمول) بحوزة (عاطلان، مقيمان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، لهما معلومات جنائية ) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة القطامية.



وضبط (كمية من الأقراص المخدرة – مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض "كتر") بحوزة (عاطل ).. حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة عين شمس.



بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والهواتف لتسهيل الإتصال بعملائهم.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





