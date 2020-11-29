5 قرارات مهمة من الحكومة تطبق بداية من الشهر المقبل

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أعلنت الحكومة عن تطبيق عدد من القرارات المهمة في شهر ديسمبر المقبل، ومن أهمها تطبيق مواعد غلق وفتح المحلات والمطاعم والمقاهي، وذلك وفق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.







وترصد "الفجر" أبرز القرارات المنتظر تطبيقها في بداية شهر ديسمبر:



صرف معاشات شهر ديسمبر



أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن بدأ صرف معاشات شهر ديسمبر في الأيام الأولى من الشهر، وذلك من خلال مكاتب البريد وماكينات الصراف الآلي لأصحاب البطاقات، حيث يتم تحديد موعد صرف المعاش بناء على فئة وقيمة المعاش الشهري، ويتم صرفه على مدار أول 10 أيام من الشهر.



تطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحلات



كشف مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي عن بدأ تطبيق مواعيد غلق المحال التجارية والمطاعم والورش الحرفية والمقاهي في بداية شهر ديسمبر المقبل، إذ من المقرر مراعاة الفروق بين مواسم الشتاء والصيف فى مواعيد غلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والورش الحرفية، كما ستتم مراعاة المحافظات السياحية.



وقد تم تحديد مواعيد غلق المحلات والمطاعم والمقاهي بناء على مشروع مقدم من وزارة التنمية المحلية، والذي يقرر مد عمل المقاهى والمطاعم ساعة إضافية بعد مواعيد غلق المحلات التجارية والمولات.



وفي فصل الشتاء يتم غلق المحال بدءا من الساعة 10 مساء والمقاهي والمطاعم بدءا من الساعة 11 مساء، وفى موسم الصيف يتم مد العمل ساعة إضافية بحيث يصبح غلق المقاهى والمطاعم الساعة 12 مساء بعد مواعيد غلق المحلات بساعة.



بدء تنفيذ مشروعات رفع اللياقة البدنية لطلاب المدارس.



صرح الدكتور طارق شوفي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأنه سيتم إطلاق المشروع القومي لرفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب المدارس لمختلف المراحل التعليمية، والذي يهدف إلى تنمية الصفات البدنية لكافة الطلاب، مع اكتساب المهارات الحركية الأساسية، بالإضافة إلى رفع مستوى اللياقة البدنية للطلاب في جميع المراحل الدراسية، واستثمار وقت الفراغ في نشاط هادف يخدم كلا من الطالب والمجتمع.



أنتهاء موعد حجز الوحدات السكانية في مدن جديدة



قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن يوم الخميس 10 ديسمبر المقبل، هو آخر موعد لحجز 447 وحدة سكنية من الحصة العينية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على الموقع الإلكتروني (www.hdb-reservation.com ) والخاص ببنك التعمير والإسكان، بمشروعات ("أرابيا"بمدينة القاهرة الجديدة – "الياسمين" بمدينة 6 أكتوبر – "السويفي" بمدينة العاشر من رمضان – "بندر الربيع" بمدينة العبور).



إزالة المباني المخالفة:



أوضح مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي أن فترة تقديم أوراق التصالح في المباني سوف تنتهي يوم 30 نوفمبر، ومن المقرر أن تبدأ الحكومة بازالة المباني المخالفة بداية من شهر ديسمبر المقبل.

