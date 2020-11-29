رواد سوشيال ميديا لحسام بهجت "تراقبوا يوم الحساب "

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 12:52 م
بوابة الفجر
الفجر
Advertisements
وجه رواد السوشيال ميديا رسالة شديدة اللهجة الي العميل حسام بهجت

قال النشطاء " الا يوجد رادع لهذا العميل وعلي من شكلته لمن يثيرون الضجيج عندما يتم تطبيق القانون علي أحدهم فتجدهم يتراصون في طوابير الخيانة وكأنهم بينان مرصوص..ولكن هيهات هيهات..فجميع المصريون وعوا الدرس جيدًا ولن يسلموا عقولهم لتلك الفئة الضالة المضلة الذين لا عنل لهم سوي اثارة الفتن بين فئات المجتمع وهدم الثقة بين الشعب ودولته".

واضاف النشطاء "لا رادع لحسام بهجت وامثاله الا القانون وان كان قانون العقوبات ليس كافيًا فيجيب تطبيق إجراءات مشددة علي هولاء المخربين الذين يحملون بيوم يسلقون فيه اطلال هذا البلد عقب خرابة علي يدهم فهم لا يملون ترديد ادعاءاتهم للإساءة للبلد ومؤسسات الدولة وحشد المنظمات الاجنبيه المشبوهة للإفراج عن أذنابهم بغض النظر عما ارتكبوه وهو ما لن يقبله الشارع المصري ابدا".

واختتم النشطاء الرسالة بتحذيرهم، متابعين " نحذر ونكرر..لن يعود التاريخ الي الوراء ولن نسمح لهؤلاء المتآمرين بالعبث بمقدرات الدولة وتخريبها..فترقبوا يوم الحساب ايها العملاء والخونه"

أخبار تهمك

شوبير: الأهلي يعلن رحيل أحد الأجانب اليوم

منذ ساعتين و 26 دقيقة

صراع بين ريال مدريد ويوفنتوس على فان دي بيك

منذ ساعة و 14 دقيقة

الكاف يدرس نقل السوبر الإفريقي لبرج العرب

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عقوبة نارية على نجم الزمالك بسبب نهائي القرن

منذ يوم

نجم الأهلي: هناك عروض للرحيل داخل الدوري المصري

منذ حوالي 8 ساعات

تخليد اسم مؤمن زكريا علي قميص الأهلى الجديد

منذ حوالي 7 ساعات

تطورات جديدة بشأن مصير ميسي مع برشلونة

منذ ساعة الا ربع

بعد خسارة أفريقيا.. الزمالك يتحرك من جديد لحسم صفقة نجم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من مرتضي منصور بعد خسارة الزمالك نهائي إفريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

أوباما يوضح حقيقة تهنئته لنجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

شوبير يكشف كواليس إصابة هاني وأجايي قبل القمة

منذ ساعتين و 12 دقيقة

أول تعليق من كهربا على التتويج بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 14 دقيقة

أستاذ فيروسات يكشف مفاجأة صادمة عن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأة.. عمرو أديب يكشف تفاصيلا جديدة عن واقعة انفجار المعهد القومي للأورام لأول مرة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يطرد «المُشاغب» ويُحدد بديله

منذ حوالي 18 ساعة

شيكابالا يسجل رقما سلبيا في مباريات القمة

منذ ساعة الا ربع

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:16 ص

شوبير: الأهلي يعلن رحيل أحد الأجانب اليوم

تطورات جديدة بشأن مصير ميسي مع برشلونة

12:58 م

أوباما يوضح حقيقة تهنئته لنجم الأهلي

12:01 م

عقوبة نارية على نجم الزمالك بسبب نهائي القرن

01:58 م

مفاجأة.. عمرو أديب يكشف تفاصيلا جديدة عن واقعة انفجار المعهد القومي للأورام لأول مرة (فيديو)

09:16 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!