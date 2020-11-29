الداخلية تواصل تفعيل الإجراءات للتسهيل على المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 12:51 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية إتخاذ الإجراءات اللازمة والتى من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان وصون كرامته، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم كافة التيسيرات لهم لتسهيل حصولهم على الخدمات الشرطية حيث قامت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية بإستقبال عددٍ من المواطنين، من الحالات المرضية والإنسانية وغيرها بمقرات الأقسام وخارجها،

وتم إتخاذ الإجراءات الخاصة بهم، وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وتؤكد الوزارة على مواصلة إتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية.. كأحد الثوابت الجوهرية التى ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.

أخبار تهمك

نجم الأهلي: هناك عروض للرحيل داخل الدوري المصري

منذ حوالي 8 ساعات

شوبير: الأهلي يعلن رحيل أحد الأجانب اليوم

منذ ساعتين و 24 دقيقة

شوبير يكشف كواليس إصابة هاني وأجايي قبل القمة

منذ ساعتين و 10 دقيقة

تطورات جديدة بشأن مصير ميسي مع برشلونة

منذ 42 دقيقة

بعد خسارة أفريقيا.. الزمالك يتحرك من جديد لحسم صفقة نجم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

الكاف يدرس نقل السوبر الإفريقي لبرج العرب

منذ ساعتين و 39 دقيقة

أستاذ فيروسات يكشف مفاجأة صادمة عن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

الزمالك يطرد «المُشاغب» ويُحدد بديله

منذ حوالي 18 ساعة

أول تعليق من كهربا على التتويج بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 12 دقيقة

عقوبة نارية على نجم الزمالك بسبب نهائي القرن

منذ يوم

شيكابالا يسجل رقما سلبيا في مباريات القمة

منذ 42 دقيقة

صراع بين ريال مدريد ويوفنتوس على فان دي بيك

منذ ساعة و 12 دقيقة

تخليد اسم مؤمن زكريا علي قميص الأهلى الجديد

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. عمرو أديب يكشف تفاصيلا جديدة عن واقعة انفجار المعهد القومي للأورام لأول مرة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

أوباما يوضح حقيقة تهنئته لنجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من مرتضي منصور بعد خسارة الزمالك نهائي إفريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:16 ص

شوبير: الأهلي يعلن رحيل أحد الأجانب اليوم

تطورات جديدة بشأن مصير ميسي مع برشلونة

12:58 م

أوباما يوضح حقيقة تهنئته لنجم الأهلي

12:01 م

عقوبة نارية على نجم الزمالك بسبب نهائي القرن

01:58 م

مفاجأة.. عمرو أديب يكشف تفاصيلا جديدة عن واقعة انفجار المعهد القومي للأورام لأول مرة (فيديو)

09:16 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!