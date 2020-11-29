مشروع "سفراء الأزهر" يستكمل جولاته ويصل إلى أسوان

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 12:50 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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زار وفد أعضاء هيئة التدريس من مسؤولي مشروع "سفراء الأزهر" التابع للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، كاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل بأسوان، في إطار مبادرة "صناعة السلام والحوار المجتمعي"، ضم الوفد الدكتورة أنوار عثمان، مدير إدارة المشروعات بالمنظمة، والمشرف العام على المشروع، وأ.د محمود زكي، أستاذ الفقه بكلية الدراسات الإسلامية بنين بأسوان.

والتقى الوفد بالأنبا هدرا، مطران إبراشية أسوان، ورئيس دير الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو، ونائب مجلس الشورى المهندس كامل ميشيل، وعدد من القساوسة بأسوان، رحب الأب هدرا بأعضاء المشروع، مشيرًا إلى أنه سبق التعاون مع الأزهر الشريف وبيت العائلة المصرية، مضيفا أن مشروع "سفراء الأزهر"، هو فاتحة خير للتعاون مع أعضاء هيئة التدريس.


وتناول اللقاء تعريفًا تفصيليًا للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، ومشروع "سفراء الأزهر" وأنشطته وما يعرضه من تأهيل للعنصر البشري، كذا مبادرة "صناعة السلام والحوار المجتمعي"، والتي أطلقتها المنظمة، وتهدف إلى إرساء ثقافة التسامح، واستحداث آليات مبتكرة، من أجل تعزيز ثقافة السلام والحوار.


وتناول نيافة الأنبا هدرا، أهمية التعليم وضرورة التعاون في نشر المفاهيم الصحيحة، وأكد الطرفان أن الدين محبة، وأننا نحتاج لتكاتف كل قوى الخير في العالم لكي نبني دولنا بالعلم والعمل والإيمان الحقيقي، وننشر قيم التسامح والإخوة بين أوطاننا.

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