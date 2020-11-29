الأعلى للثقافة يمد أجل مسابقة سهير القلماوي للأطفال حتى آخر يناير 2021

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 12:26 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، كان المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي قد أعلن عن إقامة مسابقة "سهير القلماوى للأطفال" في فرعي القصة والرسم بعنوان "بلدي مصر" إلى أخر شهر يناير 2021.

وتتعدد جوائز المسابقة حيث تبلغ قيمة الجائزة الأولى 3000 جنيه، والجائزة الثانية 2000 جنيه، والثالثة 1000 جنيه، بجانب عشر جوائز بقيمة 500 جنيه، وشهادات تقدير لعشرة فائزين "لكل فرع"، وقد جاءت شروط المسابقة على النحو التالي:

أن يكتب الطفل ويرسم عن بلده وعن نفسه وأحلامه وأمنياته، ويكتب ويرسم ما يحب وما لا يحب في بلده، وألا يزيد سن المتسابق عن 18 عامًا، وأن تكون الرسومات المقدمة بجميع الألوان ما عدا القلم الفحم، وألا يزيد مقاس اللوحة عن 50 * 70 سم، ويقدم المتسابق ثلاث نسخ (مكتوبة على الكمبيوتر) في فرع القصة، وألا يتقدم المتسابق بالإنتاج المسابقة أخرى حتى يتم الإعلان عن النتيجة، وألا يكون قد فاز بنفس الإنتاج في أي مسابقة أخرى، كما يجب على المتقدم التوجه إلى إدارة المسابقات بمقر المجلس الأعلى للثقافة لملء استمارة المسابقة وتسليم ما يلي:
صورة شهادة ميلاد الطفل، وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر، وخطاب بنك برقم حساب ولي الأمر.

أو إرسالها على العنوان التالي: اش الجبلاية - الأوبرا - الجزيرة - المجلس الأعلى للثقافة، ويتم ملء الاستمارة وطباعتها من الموقع الرسمي للمجلس: www.scc.gov.eg، وكان قد حدد آخر شهر سبتمبر كآخر موعد لتلقي الأعمال، وقد تم تمديد أجل المشاركة في المسابقة إلى منتصف نوفمبر المقبل.

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