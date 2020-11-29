الولايات المتحدة تسجل ارتفاع قياسي لمبيعات "بلاك فرايداي" عبر الإنترنت

سجل يوم "بلاك فرايداي" التقليدي في الولايات المتحدة ثاني أعلى نسبة مبيعات في يوم واحد عبر الانترنت على الاطلاق، مع خشية الأميركيين من فيروس كورونا وتجنبهم التسوق بشكل شخصي، وفق شركة "أدوبي" للبرامج الالكترونية السبت.





وقالت أدوبي إن المستهلكين الأميركيين الذين التزموا منازلهم أنفقوا 9 مليارات دولار على الشراء عبر الإنترنت الجمعة، بزيادة 21,6 بالمئة مقارنة بنفس اليوم من عام 2019، بحسب "الفرنسية" .





وأضافت الشركة أن مبيعات "بلاك فرايداي" حلت في المركز الثاني بعد الرقم الذي تحقق خلال "سايبر مونداي" العام الماضي، وهو يوم الاثنين الذي يلي "بلاك فرايداي" ويكون التركيز فيه على البيع عبر الإنترنت.





وأشارت أدوبي الى أن نحو 40 بالمئة من المبيعات تم إجراؤها عبر الهواتف الذكية، وقد فضّل العديد من المستهلكين دعم الشركات الصغيرة التي قفزت مبيعاتها بنسبة 545 بالمئة الجمعة مقارنة بمتوسط يوم عادي في تشرين الاول/أكتوبر.





وقالت أدوبي إن 38 بالمئة من المستهلكين أكدوا أنهم خططوا لدعم شركات محلية صغيرة قبل عطلة نهاية العام.





ويتوقع المحللون أن يتم تسجيل رقم قياسي جديد هذا الإثنين في "سايبر مونداي" ايضا بسبب تاثير انتشار فيروس كورونا ولجوء الناس للتبضع عبر الانترنت.





ومن المتوقع أن يبلغ حجم المبيعات من 10,8 الى 12,7 مليار دولار، بزيادة من 15 الى 35 بالمئة.





ومع ازدياد عدد الأشخاص الذين يعملون من المنازل، فقد ارتفع الطلب على منتجات ذات كلفة أكبر مثل الحواسيب وأجهزة اللياقة البدنية.



