الولايات المتحدة تسجل ارتفاع قياسي لمبيعات "بلاك فرايداي" عبر الإنترنت

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 12:20 م
البلاك فرايداي
البلاك فرايداي
وكالات
Advertisements
سجل يوم "بلاك فرايداي" التقليدي في الولايات المتحدة ثاني أعلى نسبة مبيعات في يوم واحد عبر الانترنت على الاطلاق، مع خشية الأميركيين من فيروس كورونا وتجنبهم التسوق بشكل شخصي، وفق شركة "أدوبي" للبرامج الالكترونية السبت.

وقالت أدوبي إن المستهلكين الأميركيين الذين التزموا منازلهم أنفقوا 9 مليارات دولار على الشراء عبر الإنترنت الجمعة، بزيادة 21,6 بالمئة مقارنة بنفس اليوم من عام 2019، بحسب "الفرنسية" .

وأضافت الشركة أن مبيعات "بلاك فرايداي" حلت في المركز الثاني بعد الرقم الذي تحقق خلال "سايبر مونداي" العام الماضي، وهو يوم الاثنين الذي يلي "بلاك فرايداي" ويكون التركيز فيه على البيع عبر الإنترنت.

وأشارت أدوبي الى أن نحو 40 بالمئة من المبيعات تم إجراؤها عبر الهواتف الذكية، وقد فضّل العديد من المستهلكين دعم الشركات الصغيرة التي قفزت مبيعاتها بنسبة 545 بالمئة الجمعة مقارنة بمتوسط يوم عادي في تشرين الاول/أكتوبر.

وقالت أدوبي إن 38 بالمئة من المستهلكين أكدوا أنهم خططوا لدعم شركات محلية صغيرة قبل عطلة نهاية العام.

ويتوقع المحللون أن يتم تسجيل رقم قياسي جديد هذا الإثنين في "سايبر مونداي" ايضا بسبب تاثير انتشار فيروس كورونا ولجوء الناس للتبضع عبر الانترنت.

ومن المتوقع أن يبلغ حجم المبيعات من 10,8 الى 12,7 مليار دولار، بزيادة من 15 الى 35 بالمئة.

ومع ازدياد عدد الأشخاص الذين يعملون من المنازل، فقد ارتفع الطلب على منتجات ذات كلفة أكبر مثل الحواسيب وأجهزة اللياقة البدنية.

ويتوقع الاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة، بالاستناد الى التفاؤل بشأن لقاحات كوفيد-19 والبورصات القوية وتوفير الأموال التي كانت ستنفق على السفر والترفيه، الى ارتفاع المبيعات عام 2020 بنسبة تراوح بين 3,6 و5,2 بالمئة مقارنة باجمالي المبيعات خلال عطلات العام الماضي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

أستاذ علم أوبئة يُفجر مفاجأة عن موعد انتهاء كورونا (فيديو)

منذ يوم

بعد خسارة أفريقيا.. الزمالك يتحرك من جديد لحسم صفقة نجم بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

شركة ملابس الأهلي تكشف عن لون القميص الجديد في الموسم المقبل

منذ حوالي 9 ساعات

أستاذ فيروسات يكشف مفاجأة صادمة عن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يتبرأ أمام الجماهير من أزمة كهربا

منذ حوالي 21 ساعة

أول تعليق من مرتضي منصور بعد خسارة الزمالك نهائي إفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

تخليد اسم مؤمن زكريا علي قميص الأهلى الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يطرد «المُشاغب» ويُحدد بديله

منذ حوالي 17 ساعة

شوبير: الأهلي يعلن رحيل أحد الأجانب اليوم

منذ ساعة و 28 دقيقة

نجم الأهلي: هناك عروض للرحيل داخل الدوري المصري

منذ حوالي 7 ساعات

عقوبة نارية على نجم الزمالك بسبب نهائي القرن

منذ حوالي 23 ساعة

أوباما يوضح حقيقة تهنئته لنجم الأهلي

منذ 43 دقيقة

الكاف يدرس نقل السوبر الإفريقي لبرج العرب

منذ أقل من ساعتين

شوبير يكشف كواليس إصابة هاني وأجايي قبل القمة

منذ ساعة و 14 دقيقة

الزمالك يتحرك لضم صانع ألعاب في الموسم الجديد

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة.. عمرو أديب يكشف تفاصيلا جديدة عن واقعة انفجار المعهد القومي للأورام لأول مرة (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

انخفاض مبيعات السيارات الصينية لأدنى مستوى في 7 أشهر

21 % نمو سنوي تراكمي لمبيعات الأغذية والمشروبات عبر الإنترنت في الإمارات

باسم مجاهد: مبيعات "الأونلاين" تصل إلى 200% في الـ Black Friday

25.6 تريليون دولار مبيعات التجارة الإلكترونية في العالم في 2018

ارتفاع مبيعات التجزئة في منطقة اليورو مع تخفيف قيود كورونا

تراجع مفاجئ لمبيعات التجزئة الألمانية في يوليو

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:16 ص

شوبير: الأهلي يعلن رحيل أحد الأجانب اليوم

أوباما يوضح حقيقة تهنئته لنجم الأهلي

12:01 م

مفاجأة.. عمرو أديب يكشف تفاصيلا جديدة عن واقعة انفجار المعهد القومي للأورام لأول مرة (فيديو)

09:16 ص

عقوبة نارية على نجم الزمالك بسبب نهائي القرن

01:58 م

نجم الأهلي: هناك عروض للرحيل داخل الدوري المصري

05:24 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!